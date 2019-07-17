Батьки відмовилися: у Львові вперше виходили дитину з вагою 480 грам (відео)

Недоношену дівчинку з критично малою вагою вдалося вперше виходити у Львові. Дівчинка народилася з вагою 480 грамів. У те, що вона виживе, не вірили навіть батьки, які відмовилися від маленької Іринки. Про це повідомляє ТСН.

Нещодавно дівчинка відсвяткувала свій перший день народження. Дитина народилася на 23-му тижні вагітності і провела в лікарні все своє життя. Її брат-близнюк не вижив, а дівчинка з перших хвилин життя стала відчайдушно боротися за життя.

"Справа навіть не в розмірах тіла, а у критичній незрілості всіх органів і систем, при якій неможливе самостійне життя", - говорить Зоряна Салабай, заввідділення інтенсивної терапії новонароджених.

Батьки дали дівчинці ім'я і відразу відмовилися від неї. Татами і мамами для дівчинки стали лікарі Львівської лікарні.

Три місяці Іринка провела на апараті штучного дихання і сім місяців на кисневій терапії. Через відсутність імунітету для дівчинки обладнали спеціальну палату.

У Львові виходили дитину з вагою 480 грамів (скрін: YouTube/ТСН)

Лікарі зізнаються, що були моменти, коли і у них опускалися руки.

Зазначимо, що рекордсменом серед недоношених дітей в Україні, яким вдалося вижити, є Захарчик з Дніпра. Він народився три роки тому з вагою на 10 грамів менше, ніж Іринка.

Зараз дівчинка важить більше семи кілограмів, вчиться сидіти і ставати на ніжки. У дівчинки далекозорість і косоокість, але з часом це можна буде виправити.

Лікарі кажуть, що у дівчинки величезні шанси вирости абсолютно здоровою людиною.

У Львові виходили дитину з вагою 480 грамів (скрін: YouTube/ТСН)

Одяг й іграшки для дівчинки приносять небайдужі. Сьогодні в лікарні зібралися багато людей, які прийшли відсвяткувати її перший день народження.

Дівчинку переводять з неонатального центру у дитячий будинок. Лікарі щиро вірять, що вона знайде люблячих батьків.

У Львові виходили дитину з вагою 480 грамів (колаж РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка народила дитину біля трансформаторної будки і кинула її. Немовля виявила місцева мешканка, яка почула плач.

До речі, нещодавно патрульна поліція Києва допомогла жінці дістатися до пологового будинку. Патрульні зупинили авто за порушення ПДР, а коли зрозуміли причину, з мигалками провели автомобіль до лікарні.