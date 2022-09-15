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Родители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказались

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Четверг 15 сентября 2022 13:35
Родители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказались Ольга Харлан рассказала о своих родителях, которые живут в Николаеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Олимпийская чемпионка и участница шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан рассказала, что родители уже 5 месяцев вынуждены ночевать в подвале. Выехать из родного Николаева они отказываются, так как там их дом.

Об этом спортсменка рассказала в интервью для Rostyslove Production.

Ольга Харлан родом из Николаева. В начале полномасштабного вторжения России в Украину, фехтовальщица была за границей. Ольга уговаривала родителей приехать к ней, но они наотрез отказались. В первые недели они поехали в западные области Украины, но через несколько недель вернулись домой.

"Переубедить их очень сложно. Я очень на этом настаивала, но они дали мне понять, что они никуда не поедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что встанут перед танками", - отметила Харлан.

Родители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказалисьРодители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказались

Фото: instagram.com/olgakharlan

В Николаеве родители спортсменки вынуждены постоянно ночевать в подвале - там они чувствуют себя в безопасности. Ольга очень волнуется за них, так как Николаев постоянно обстреливают.

"Я знаю, что мои родители не хотят уезжать, потому что не хотят уезжать из своего дома, а Николаев - это их дом. Они не хотят отдавать кому-то Николаев. Я понимаю, что мама сказала: "Не дай Бог, они прорвутся, и только тогда мы поедем". Обстрелы - это очень страшно, это ужасно. Мы живем в частном доме, но уже пять месяцев, можно сказать, что они живут под землей", - добавила фехтовальщица.

Родители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказалисьРодители олимпийской чемпионки Ольги Харлан уже пять месяцев ночуют в подвале: уезжать отказались

Фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан сейчас находится в Италии у своего бойфренда, куда она уехала еще до 24 февраля. Забрать в другую страну она смогла только родную сестру и племянника.

Кстати, ранее мы писали о том, что звезда украинского спорта Ольга Харлан задумалась о завершении карьеры.

А еще рассказывали о том, что в Харькове погибла мама спортсменки Табашник.

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Ольга Харлан
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