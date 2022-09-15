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Батьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилися

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Четвер 15 вересня 2022 13:35
Батьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилися Ольга Харлан розповіла про своїх батьків, які живуть в Миколаєві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан розповіла, що батьки вже 5 місяців змушені ночувати в підвалі. Виїхати з рідного Миколаєва вони відмовляються, оскільки там їх будинок.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю для Rostyslove Production.

Ольга Харлан родом з Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, фехтувальниця була за кордоном. Ольга вмовляла батьків приїхати до неї, але вони навідріз відмовилися. У перші тижні вони поїхали в західні області України, але через кілька тижнів повернулися додому.

"Переконати їх дуже складно. Я дуже на цьому наполягала, але вони дали мені зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть. Там їхні батьки, там їхній будинок, і вони, якщо доведеться, я впевнена, встануть перед танками", - зазначила Харлан.

Батьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилисяБатьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилися

Фото: instagram.com/olgakharlan

У Миколаєві батьки спортсменки змушені постійно ночувати в підвалі - там вони почувають себе в безпеці. Ольга дуже хвилюється за них, оскільки Миколаїв постійно обстрілюють.

"Я знаю, що мої батьки не хочуть їхати, тому що не хочуть їхати зі свого дому, а Миколаїв - це їх дім. Вони не хочуть віддавати комусь Миколаїв. Я розумію, що мама сказала:"Не дай Боже, вони прорвуться, і тільки тоді ми поїдемо". Обстріли - це дуже страшно, це жахливо. Ми живемо в приватному будинку, але вже п'ять місяців, можна сказати, що вони живуть під землею", - додала фехтувальниця.

Батьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилисяБатьки олімпійської чемпіонки Ольги Харлан вже п'ять місяців ночують у підвалі: їхати відмовилися

Фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан зараз знаходиться в Італії у свого бойфренда, куди вона поїхала ще до 24 лютого. Забрати в іншу країну вона змогла тільки рідну сестру і племінника.

До речі, раніше ми писали про те, що зірка українського спорту Ольга Харлан задумалася про завершення кар'єри.

А ще розповідали про те, що у Харкові загинула мама спортсменки Табашник.

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Ольга Харлан
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