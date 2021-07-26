Хочу пожить без сабли: звезда украинского спорта Харлан задумалась о завершении карьеры

На своей странице в Instagram Ольга Харлан призналась, что очень разочарована проигрышем и готова уйти из большого спорта.

Ольга Харлан задумалась об отдыхе

Украинская фехтовальщица на саблях, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, обладательница бронзовых медалей на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах Ольга Харлан призналась, что хочет пожить без сабли.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… "Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же так она НУЖНА!", "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз", - признается украинская спортсменка.

Она отметила, что раньше пропускала такие слова мимо ушей, но сейчас для нее все изменилось. Харлан нашла причину своего поражения.

"Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня. Для того чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день", - объяснила фехтовальщица.

Кроме того, она задумалась о том, чтобы взять паузу в большом спорте и отдохнуть.

"Сейчас я очень хочу отдохнуть…морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", - призналась чемпионка.

Харлан неприятно удивила

Как признался один из наставников Ольги Харлан, заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин, фехтовальщица его неприятно удивила. Своими впечатлениями он поделился в интервью для Meta-ratings.

"Первый номер в мировом рейтинге Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями. Это не допустимо для саблистки, делающей ставку на агрессивный, остроатакующий стиль", - высказался Штурбабин.

Он считает, что причина поражения украинки в том, что она тренируется у итальянских спортсменов и то, что она сильно отвлекается на личную жизнь.

"Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. Я ничего не имею против итальянских тренеров, но с другой стороны, неизвестно, кто был у Харлан спарринг-партнерами, как обстояли дела с мотивацией. Ольга с трех Олимпиад подряд возвращалась с наградами и неудача в Токио – это очень болезненный удар. Ведь мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2-3 месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование", - добавил тренер.