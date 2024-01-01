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Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Понеділок 01 січня 2024 16:23
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Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото) Як українські зірки зустріли Новий рік 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ось і настав Новий рік 2024. Знаменитості, як і ми, з радістю відзначали свято і ділилися з шанувальниками яскравими фото.

РБК-Україна (проект Styler) зазирнула у соцмережі зірок шоу-бізнесу, щоб дізнатися, як вони провели цей день.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram родини Решеників, Катерини Осадчої, Родини Мірошниченків, Даші Хлистун, Анатолія Анатоліча, Олени Тополі ,Даші Квіткової, Ольги Сумської , Лілії Ребрик, Світлани Тарабарововї.

Родина Решетніків

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Родина Решетніків (фото: nstagram.com/grisha_reshetnik)

Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Катерина Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Родина Мірошниченків

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Холостяк-10 Макс Михайлюк і Даша Хлистун

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Макс Михайлюк і Даша Хлистун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Родина Анатолія Анатоліча

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Родина Анатолія Анатоліча (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Олена й Тарас Тополі

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Олена й Тарас Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger​​​​​​​)

Даша Квіткова

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ольга Сумська та Віталій Бористюк

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Ольга Сумська та Віталій Бористюк з донькою (фото: instagram.com/olgasumska​​​​​​​)

Лілія Ребрик з родиною

Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Світлана Тарабарова

Нещодавно Зеленський сказав, який він, Новий рік по-українськи.

Також ми показували 30 найкращих образів Олени Зеленської за 2023 рік.

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