Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)
Ось і настав Новий рік 2024. Знаменитості, як і ми, з радістю відзначали свято і ділилися з шанувальниками яскравими фото.
РБК-Україна (проект Styler) зазирнула у соцмережі зірок шоу-бізнесу, щоб дізнатися, як вони провели цей день.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram родини Решеників, Катерини Осадчої, Родини Мірошниченків, Даші Хлистун, Анатолія Анатоліча, Олени Тополі ,Даші Квіткової, Ольги Сумської , Лілії Ребрик, Світлани Тарабарововї.
Родина Решетніків
Родина Решетніків (фото: nstagram.com/grisha_reshetnik)
Катерина Осадча і Юрій Горбунов
Катерина Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Родина Мірошниченків
Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Холостяк-10 Макс Михайлюк і Даша Хлистун
Макс Михайлюк і Даша Хлистун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Родина Анатолія Анатоліча
Родина Анатолія Анатоліча (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Олена й Тарас Тополі
Олена й Тарас Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Даша Квіткова
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Ольга Сумська та Віталій Бористюк
Ольга Сумська та Віталій Бористюк з донькою (фото: instagram.com/olgasumska)
Лілія Ребрик з родиною
Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Світлана Тарабарова
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