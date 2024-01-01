Як зірки відзначили Новий рік 2024: Мірошниченки, Осадча, Квіткова та інші (фото)

Як українські зірки зустріли Новий рік 2024 (фото: колаж РБК-Україна)

Ось і настав Новий рік 2024. Знаменитості, як і ми, з радістю відзначали свято і ділилися з шанувальниками яскравими фото.

РБК-Україна (проект Styler) зазирнула у соцмережі зірок шоу-бізнесу, щоб дізнатися, як вони провели цей день. При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram родини Решеників, Катерини Осадчої, Родини Мірошниченків, Даші Хлистун, Анатолія Анатоліча, Олени Тополі ,Даші Квіткової, Ольги Сумської , Лілії Ребрик, Світлани Тарабарововї.