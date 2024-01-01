Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)
Вот и наступил Новый год 2024. Знаменитости, как и мы, с радостью отмечали праздник и делились с поклонниками яркими фото.
РБК-Украина (проект Styler) заглянула в соцсети звезд шоу-бизнеса, чтобы узнать, как они провели этот день.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram семьи Решеников, Екатерины Осадчей, Семьи Мирошниченко, Даши Хлыстун, Анатолия Анатолича, Елены Тополи, Даши Квитковой, Ольги Сумской, Лилии Ребрик, Светланы Тарабаровой.
Семья Решетников
Семья Решетников (фото: nstagram.com/grisha_reshetnik)
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Семья Мирошниченко
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Холостяк-10 Макс Михайлюк и Даша Хлыстун
Макс Михайлюк и Даша Хлыстун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Семья Анатолия Анатолича
Семья Анатолия Анатолича (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Елена и Тарас Тополи
Елена и Тарас Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Даша Квиткова
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Ольга Сумская и Виталий Бористюк
Ольга Сумская и Виталий Бористюк с дочерью (фото: instagram.com/olgasumska )
Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Светлана Тарабарова
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