ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Понедельник 01 января 2024 16:23
UA EN RU
Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото) Как украинские звезды встретили Новый год 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вот и наступил Новый год 2024. Знаменитости, как и мы, с радостью отмечали праздник и делились с поклонниками яркими фото.

РБК-Украина (проект Styler) заглянула в соцсети звезд шоу-бизнеса, чтобы узнать, как они провели этот день.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram семьи Решеников, Екатерины Осадчей, Семьи Мирошниченко, Даши Хлыстун, Анатолия Анатолича, Елены Тополи, Даши Квитковой, Ольги Сумской, Лилии Ребрик, Светланы Тарабаровой.

Семья Решетников

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Семья Решетников (фото: nstagram.com/grisha_reshetnik)

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Семья Мирошниченко

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Холостяк-10 Макс Михайлюк и Даша Хлыстун

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун (фото: instagram.com/dasha_khlystun_​​​)

Семья Анатолия Анатолича

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Семья Анатолия Анатолича (фото: instagram.com/anatoliyanatolich​​)

Елена и Тарас Тополи

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Елена и Тарас Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger​​)

Даша Квиткова

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ольга Сумская и Виталий Бористюк

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Ольга Сумская и Виталий Бористюк с дочерью (фото: instagram.com/olgasumska ​​)

Лилия Ребрик с семьей

Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Светлана Тарабарова

Недавно Зеленский сказал, какой он, Новый год по-украински.

Также мы показывали 30 лучших образов Елены Зеленской за 2023 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год звезды шоу-бизнеса