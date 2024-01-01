Как звезды отметили Новый год 2024: Мирошниченко, Осадчая, Квиткова и другие (фото)

Как украинские звезды встретили Новый год 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)

Вот и наступил Новый год 2024. Знаменитости, как и мы, с радостью отмечали праздник и делились с поклонниками яркими фото.

РБК-Украина (проект Styler) заглянула в соцсети звезд шоу-бизнеса, чтобы узнать, как они провели этот день. При написании материала использовались следующие источники: Instagram семьи Решеников, Екатерины Осадчей, Семьи Мирошниченко, Даши Хлыстун, Анатолия Анатолича, Елены Тополи, Даши Квитковой, Ольги Сумской, Лилии Ребрик, Светланы Тарабаровой.