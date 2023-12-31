Зеленський сказав, який він, Новий рік по-українськи: "Не тільки вітаємо"

Володимир Зеленський напередодні новорічної ночі, звернувся до українців, щоб розповісти, яким є наш український Новий рік.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram президента України.

Володимир Зеленський описав український Новий рік

Напередодні Нового 2024 року Володимир, як президент вирішив звернутися до громадян нашої країни з власними роздумами та висновками щодо Нового року. Він розповів, що саме для нашого народу означає це свято і чому за останні 2 роки вони стало настільки особливим та важливим для кожного з нас.

"Новий рік по-українськи - коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч", - зазначає президент.

"І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво - це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві. Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє - не лише власне, а й усього світу", - продовжує свої роздуми Володимир.

До речі ці слова написані під романтичним сімейним фото з Оленою Зеленською, яка ніжно обіймає Володимира ззаду.

Володимир Зеленський сказав, яким є український Новий рік (фото: instagram.com/zelenskyy_official)