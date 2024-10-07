У родині всесвітньо відомої співачки Мадонни сталося горе

Відомо, що Крістофер помер у віці 63 років після тривалої боротьби з раком.

Співачка присвятила братові зворушливу публікацію, назвавши його дуже близькою людиною, та додала серію спільних фото.

"Мого брата Крістофера більше немає. Він був найближчою мені людиною так довго. Важко пояснити наш зв'язок", - зазначила співачка.

Брат знаменитості у молодості (фото: instagram.com/madonna)

Далі вона згадала їхнє дитинство в маленькому містечку - їх з братом пов'язували танці. Вони допомогли їм самовиражатися, особливо для Крістофера, який відкрито жив як гей у консервативному суспільстві.

"Ми взялися за руки і танцювали крізь божевілля нашого дитинства. Насправді танець був своєрідним суперклеєм, який утримував нас разом. Мій учитель балету, якого теж звали Крістофер, створив безпечний простір для мого брата, щоб бути геєм", - зазначила знаменитість.

Мадонна із братом (фото: instagram.com/madonna)

Далі співачка розповіла, як набралася сміливості переїхати до Нью-Йорка, потім сюди приїхав її молодший брат.

"І знову ми взялися за руки та танцювали крізь божевілля Нью-Йорка! Ми поглинали мистецтво, музику та кіно, як голодні тварини", - поділилася спогадами Мадонна.

Також вона зазначила, що у них були різні моменти в житті, злети та падіння, але вони все одно були поряд один з одним: "Ми разом злітали на найвищі висоти. І борсалися в найнижчих низовинах".

Мадонна із братом (фото: instagram.com/madonna)

Зазначимо, що певний час співачка не спілкувалася з рідною людиною через сварку, але коли вона дізналася про його страшну хворобу, відновила спілкування і намагалася якнайдовше продовжити його життя.

"Останні кілька років були нелегкими. Ми не розмовляли деякий час, але коли мій брат захворів, ми знову знайшли один одного. Я робила все можливе, щоб він жив якнайдовше", - наголосила зірка.

Знаменитість із братом (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна зазначила, що захоплювалася братом, адже той мав бездоганний смак та гострий язик.

Підсумувала публікацію співачка зворушливими словами: "Я рада, що він більше не страждає. Ніколи не буде нікого схожого на нього. Я знаю, що він десь танцює".

Мадонна із братом (фото: instagram.com/madonna)

Що відомо про брата Мадонни

Мадонна та Крістофер разом виросли у Мічигані та вчилися танцювати. Свою кар'єру він почав як її помічник, потім був стилістом та костюмером. Також він був арт-директором її світового туру Blond Ambition World Tour та директором туру The Girlie Show.

Архівне фото (фото: instagram.com/madonna)

Чікконе працював дизайнером, художником та режисером, організовував концертні тури, знімав музичні кліпи та фільми, а також займався дизайном комерційних та житлових інтер'єрів та меблів.

У 2003 році знаменитість звільнила брата з посади директора свого туру, а в 2008-му було опубліковано його відверті мемуари "Життя з моєю сестрою Мадонною". У книзі описані їхні складні стосунки, після чого брат із сестрою перестали спілкуватися.

Мадонна із братом (фото: instagram.com/madonna)

Крістофер був одружений з британським актором Реє Текером, який був з ним до самої смерті.

Брат із сетрою (фото: instagram.com/madonna)