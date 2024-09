Мадонна ледь не гепнулася на велетенських підборах. Це потрапило на відео

Співачка вирушила на модний показ на високих підборах. Також вона приміряла сукню з довжелезним шлейфом. І увесь цей образ ледь не вартував їй подряпин або навіть забоїв.

Коли Мадонна йшла до приміщення у супроводі охоронців, вона почала падати. Велетенські підбори навряд чи було створено для тротуарів та звичайних доріжок, а тому співачка опинилася за мить до курйозу.

Вона встигла вхопитися за куртку свого охоронця та насилу втримала рівновагу. Втім, момент напівпадіння все одно було важко не помітити.

Цю мить встигли зняти, а потім відео з Мадонною швидко опинилося у мережі.

She managed it like a pro! pic.twitter.com/bFCy3e48Z2