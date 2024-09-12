Мадонна ледь не гепнулася на велетенських підборах. Це потрапило на відео

Співачка Мадонна опинилася у курйозній ситуації. На Тижні моди в Нью-Йорку, а саме на Luar Spring 2025 Ready-to-Wear, зірка з'явилася в ефектному образі, але саме через нього ледь не впала просто на очах у фанів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), кумедний момент потрапив на відео, яке вже "розлетілося" мережею.

Мадонна ледь не впала - як це сталося

Співачка вирушила на модний показ на високих підборах. Також вона приміряла сукню з довжелезним шлейфом. І увесь цей образ ледь не вартував їй подряпин або навіть забоїв.

Коли Мадонна йшла до приміщення у супроводі охоронців, вона почала падати. Велетенські підбори навряд чи було створено для тротуарів та звичайних доріжок, а тому співачка опинилася за мить до курйозу.

Вона встигла вхопитися за куртку свого охоронця та насилу втримала рівновагу. Втім, момент напівпадіння все одно було важко не помітити.

Цю мить встигли зняти, а потім відео з Мадонною швидко опинилося у мережі.

She managed it like a pro! pic.twitter.com/bFCy3e48Z2 — MadonnaCulture ‍ (@MadonnaCulture_) September 11, 2024

І поки одні юзери жартують з того, що співачка просто не врахувала якість тротуару та власну спроможність тримати рівновагу на підборах, інші ж зазначають, що це могло трапитися з кожним.

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