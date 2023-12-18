Родина футболіста "Оболоні" потребує допомоги українців

Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Футболіст київської "Оболоні", 27-річний Владислав Приймак та його дружина Христина, потребують допомоги. У їхньої 3-річної доньки Марти лікарі виявили пухлину у голові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал столичного клубу.