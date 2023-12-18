Семья футболиста "Оболони" нуждается в помощи украинцев

Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Футболист киевской "Оболони", 27-летний Владислав Приймак и его жена Кристина, нуждаются в помощи. У их 3-летней дочери Марты врачи обнаружили опухоль в голове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал столичного клуба.