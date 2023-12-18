Семья футболиста "Оболони" нуждается в помощи украинцев
Футболист киевской "Оболони", 27-летний Владислав Приймак и его жена Кристина, нуждаются в помощи. У их 3-летней дочери Марты врачи обнаружили опухоль в голове.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал столичного клуба.
Подробности
Дочери экс-защитника "Прикарпатье" необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.
Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Так что футбольный клуб "Оболонь" просит все футбольное сообщество присоединиться и помочь семье Приймака.
Владислав Приймак с женой и дочерью (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Номера банковских карт для помощи
- Номер карты Владислава Приймака: 5355082011932132
- Номер карты Кристины Приймака: 4149499346497660
- Дополнительная карта: 4847730100213298
- Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/21xBKKRsk9
- Номер карты банки: 5375 4112 1068 7138
Отметим, что 27-летний опорный полузащитник Владислав Приймак, воспитанник футбольных школ "Прикарпатье" и "Динамо", на протяжении своей карьеры, кроме "пивоваров", также играл в матчах за клубы "Прикарпатье", "Верес", "Львов" , "Волынь" и "Карпаты".
В текущем сезоне УПЛ футболист провел 14 игр за "Оболонь".
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