Родился в рубашке: в Херсоне мужчина чудом выжил после падения на него бетонной плиты (видео)

Так, инцидент произошел в жилом микрорайоне на улице Черноморской, сегодня, 16 сентября.

На видео видно, что плита обвалилась из одноэтажной пристройки возле многоквартирного дома. Огромный кусок бетона был насколько большим, что вдребезги разбился об асфальт.

"Обрушилась бетонная плита на человека. Она жива, кричит из – под завала", - говорят очевидцы.

В каком состоянии пострадавший

Спасатели ГУ ГСЧС в Херсонской области из-под завала достали пострадавшего. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Также на месте происшествия полицейские установили обстоятельства несчастного случая. Отмечается, что развалившаяся бетонная плита держалась лишь на двух швеллерах – они сгнили и произошло обрушение.

На мужчину в Херсоне упала бетонная плита (facebook.com/MNSKHERSON)