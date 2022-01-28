В роддоме Первомайска приятный рекорд - появилась на свет девочка-"богатырь" (фото)

Под Харьковом родилась девочка весом более 5 кг, что стало для Первомайской больницы, в родильном отделении которой ребенок-"богатырь" появился на свет, весовым рекордом за всю историю существования учреждения.

Об этом 28 января передали в телерадиокомпании " Надежда ".

Сами роды были партнерскими, и прошли в четверг без осложнений. Счастливые родители назвали дочку Эмили.

Мама ребенка Алина, жительница Сахновщинского района, вместе с малышкой чувствуют себя очень хорошо. Выписываться они планируют уже в понедельник, 31 января.

"За всю историю существования Первомайской больницы впервые родился младенец весом 5 кг 160 г. На родах было задействовано большое количество медработников отделения. К счастью, кесарево сечение не понадобилось", - говорится в материале.

Также сообщается, что с начала 2022 года и по состоянию на полдень 28 января в роддоме Первомайской ЦРБ появились на свет уже 10 младенцев, из них 6 девочек и 4 мальчика.

В комментариях в Facebook директор местной ТРК Павел Сухарев опубликовал фото родителей с малышкой, а также Первомайских медиков, которые принимали роды.

В роддоме Первомайска родилась девочка весом 5 кг 160 г (фото: facebook.com/groups/nadiya.tv)