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Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Новина українською →
Закарпатье, Вторник 04 января 2022 12:07
Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео) Малыши из Закарпатья умилили пользователей социальных сетей (коллаж: Styler)
Автор: Артем Горовенко

Маленькие четверняшки - Александр, Евгений, Иван и Каролина, которые родились перед самым Рождеством 2021 в семье Ларисы и Ивана Кушниров из села Дубового, что на Закарпатье, уже стали звездами всевозможных социальных сетей.

А недавно малыши покорили и пользователей Тик Тока.

Так, видео с хештегом #мійрік2021, которое разместила мама малышей, умилило уже более миллиона юзеров из разных уголков планеты.

Пользователи щедро засыпают мамочку комплиментами и лайками.

А кое-кто из юзеров Тик Тока искренне удивляется тому, как молодой семье удается справиться с такой нагрузкой и как Лариса "еще не сошла с ума?".

Но большинство людей просто радуются и любуются тремя маленькими козаками и одной принцессой, которые 4 января празднуют день рождения.

  • Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
  • А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
  • Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
  • Ти красунька, ти молодець!
  • Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
  • Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився

Предлагаем вам еще несколько милых видео и фото, на которых маленькие Ваня, Женя, Саша и Каролинка играют с родителями и радуются вместе с нами.

Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)

Ваня, Женя, Саша и Каролинка (фото: instagram.com/lara.kushnir)

Читайте также невероятную историю рождественского чуда о том, как под Тернополем многодетная семья усыновила 14 детей.

Добавим также, что на днях более тысячи украинок получили звание "Мать героиня".

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