Маленькие четверняшки из Закарпатья, которые родились в канун Рождества, стали звездами Тик Тока (видео)
Маленькие четверняшки - Александр, Евгений, Иван и Каролина, которые родились перед самым Рождеством 2021 в семье Ларисы и Ивана Кушниров из села Дубового, что на Закарпатье, уже стали звездами всевозможных социальных сетей.
А недавно малыши покорили и пользователей Тик Тока.
Так, видео с хештегом #мійрік2021, которое разместила мама малышей, умилило уже более миллиона юзеров из разных уголков планеты.
Пользователи щедро засыпают мамочку комплиментами и лайками.
А кое-кто из юзеров Тик Тока искренне удивляется тому, как молодой семье удается справиться с такой нагрузкой и как Лариса "еще не сошла с ума?".
Но большинство людей просто радуются и любуются тремя маленькими козаками и одной принцессой, которые 4 января празднуют день рождения.
- Ух, дівчино, море вам терпіння, сил та ще раз терпіння!
- А тепер уявіть, що всі четверо поступлять не на "бюджет", а на платне…
- Ви молодець! Хай вам бог здоров'я дає! Ви дуже сильна
- Ти красунька, ти молодець!
- Дуже мило. Супер. Щастя вашій родині!
- Це найкраще відео з підсумками року, що я бачила… Аж рот відкрився
Предлагаем вам еще несколько милых видео и фото, на которых маленькие Ваня, Женя, Саша и Каролинка играют с родителями и радуются вместе с нами.
Ваня, Женя, Саша и Каролинка (фото: instagram.com/lara.kushnir)
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