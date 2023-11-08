Grand Theft Auto VI: стали відомі нові подробиці гри і рік виходу

Rockstar Games збирається офіційно представити наступну частину франшизи GTA вже цього тижня. Сам трейлер можуть випустити до 25-річчя компанії у грудні.

Ця гра є однією з найочікуваніших для поточного покоління консолей, особливо з огляду на те, що п'ята основна частина серії, як повідомляє Bloomberg, залишається другою за популярністю відеогрою всіх часів і була випущена аж у 2013 році.

Попри те, що Rockstar ще не представила офіційно гру, деякі фанати, можливо, вже бачили перші кадри ігрового процесу через витік, який стався у 2022 році. Вона включала 90 секунд ігрового процесу з тестової версії GTA VI та показувала одного з двох головних героїв - жіночого персонажа на ім'я Люсія, яка грабує магазин.

Інші витоки мали на увазі, що гра включить систему винагород у криптовалюті та більш розвинений штучний інтелект. Наприклад, тварини у грі будуть розумнішими, ніж будь-коли, а взаємодія з природою буде набагато глибшою.

В одному з відеороликів було показано, як інший ігровий персонаж подорожує на метро у Vice City, що вказує на те, що сюжет гри розгортається у вигаданій версії Майамі, створеної Rockstar. Пізніше розробники підтвердили правдивість витоку та запевнили, що робота над грою триває за планом.

На офіційному сайті Rockstar з'явилося повідомлення від співзасновника студії Сема Хаузера. Він подякував гравцям, які підтримують компанію вже майже 25 років, і анонсував подарунок для фанатів до річниці: на початку грудня вийде перший трейлер довгоочікуваної Grand Theft Auto VI.

Ймовірно, це натяк на анонс гри під час церемонії нагородження The Game Awards 2023, яка пройде 7 грудня, але також є ймовірність, що Rockstar покаже перший трейлер окремо.

Дата релізу GTA VI поки невідома - зараз ніхто навіть не знає, на яких платформах буде доступна гра.