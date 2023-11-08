Grand Theft Auto VI: стали известны новые подробности игры и год выхода
Rockstar Games собирается официально представить следующую часть франшизы GTA уже на этой неделе. Сам трейлер может быть выпущен к 25-летию компании в декабре.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
Эта игра является одной из самых ожидаемых для текущего поколения консолей, особенно учитывая, что пятая основная часть серии, как сообщает Bloomberg, остается второй по популярности видеоигрой всех времен и была выпущена в 2013 году.
Несмотря на то, что Rockstar еще не представила официально игру, некоторые фанаты, возможно, уже видели первые кадры игрового процесса из-за утечки, которая произошла в 2022 году. Она включала 90 секунд игрового процесса по тестовой версии GTA VI и показывала одного из двух главных героев - женского персонажа по имени Люсия, грабящая магазин.
Другие истоки подразумевали, что игра включит систему вознаграждений в криптовалюте и более развитый искусственный интеллект. Например, животные в игре будут умнее, чем когда-либо, а взаимодействие с природой будет гораздо глубже.
В одном из видеороликов было показано, как другой игровой персонаж путешествует на метро в Vice City, что указывает на то, что сюжет игры разворачивается в вымышленной версии Майами, созданной Rockstar. Позже разработчики подтвердили правдивость утечки и заверили, что работа над игрой продолжается по плану.
На официальном сайте Rockstar появилось сообщение от сооснователя студии Сэма Хаузера. Он поблагодарил игроков, которые поддерживают компанию уже почти 25 лет, и анонсировал подарок для фанатов к годовщине: в начале декабря выйдет первый трейлер долгожданной Grand Theft Auto VI.
Вероятно, это намёк на анонс игры во время церемонии награждения The Game Awards 2023, которая пройдёт 7 декабря - но также есть вероятность, что Rockstar покажет первый трейлер отдельно.
Дата релиза GTA VI пока неизвестна - сейчас никто даже не знает, на каких платформах будет доступна игра.
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