Grand Theft Auto VI: стали известны новые подробности игры и год выхода

Rockstar Games собирается официально представить следующую часть франшизы GTA уже на этой неделе. Сам трейлер может быть выпущен к 25-летию компании в декабре.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информационное агентство Bloomberg .

Эта игра является одной из самых ожидаемых для текущего поколения консолей, особенно учитывая, что пятая основная часть серии, как сообщает Bloomberg, остается второй по популярности видеоигрой всех времен и была выпущена в 2013 году.

Несмотря на то, что Rockstar еще не представила официально игру, некоторые фанаты, возможно, уже видели первые кадры игрового процесса из-за утечки, которая произошла в 2022 году. Она включала 90 секунд игрового процесса по тестовой версии GTA VI и показывала одного из двух главных героев - женского персонажа по имени Люсия, грабящая магазин.

Другие истоки подразумевали, что игра включит систему вознаграждений в криптовалюте и более развитый искусственный интеллект. Например, животные в игре будут умнее, чем когда-либо, а взаимодействие с природой будет гораздо глубже.

В одном из видеороликов было показано, как другой игровой персонаж путешествует на метро в Vice City, что указывает на то, что сюжет игры разворачивается в вымышленной версии Майами, созданной Rockstar. Позже разработчики подтвердили правдивость утечки и заверили, что работа над игрой продолжается по плану.

На официальном сайте Rockstar появилось сообщение от сооснователя студии Сэма Хаузера. Он поблагодарил игроков, которые поддерживают компанию уже почти 25 лет, и анонсировал подарок для фанатов к годовщине: в начале декабря выйдет первый трейлер долгожданной Grand Theft Auto VI.

Вероятно, это намёк на анонс игры во время церемонии награждения The Game Awards 2023, которая пройдёт 7 декабря - но также есть вероятность, что Rockstar покажет первый трейлер отдельно.

Дата релиза GTA VI пока неизвестна - сейчас никто даже не знает, на каких платформах будет доступна игра.