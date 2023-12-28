До роботи залучили навіть колишнього дизайнера Apple. OpenAI випустить свій перший гаджет

У Apple Тан раніше займався розробкою iPhone та Apple Watch, але в лютому він перейде до нової компанії. Передбачається, що у LoveFrom він займатиметься апаратною частиною якогось секретного смартфона, тоді як OpenAI розробить програмне забезпечення для нього.

Раніше Айв вже залучив до LoveFrom ще одного топ-менеджера Apple - наукового дослідника Сьоту Аоягі. Наразі невідомо, над яким пристроєм вони працюють, але журналіст Марк Гурман зазначає, що початковим планом був набір гаджетів для розумного будинку. Проте не можна виключити, що траєкторія могла змінитися.

Сем Альтман раніше підтвердив, що перший гаджет від OpenAI не ставить за мету заміну смартфона. Він не бачить сенсу конкурувати з таким популярним пристроєм, як iPhone.

Раніше Альтман також підтримав проект AI Pin від Humane, що є портативним пристроєм без екрана, який управляється голосовим асистентом на базі мовної моделі GPT-4 і лазерним проектором для виведення інформації.

На відміну від внутрішніх розробок OpenAI, цей гаджет прагне замінити смартфон, зменшуючи час, проведений перед екраном.