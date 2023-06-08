Роботи побільшало: кого зараз шукають на ринку праці та які пропонують зарплати

Ринок праці в Україні помітно пожвавився наприкінці весни. Пропозицій на роботу побільшало, середня зарплата трохи зросла, і зріс попит на робітничі спеціальності.
Що зараз відбувається на ринку праці, які вакансії найбільше запитання та які зарплати пропонують, розповіли аналітики Work.ua.
За даними аналітиків, у травні компанії розмістили понад 90 тисяч вакансій. Кількість пропозицій зростає у прифронтових областях та у західній частині країни. Найбільше нових пропозицій про роботу з'явилося у Тернопільській, Івано-Франківській, Сумській, Рівненській та Харківській областях.
Як і раніше, лідирують за кількістю вакансій Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
У яких категоріях побільшало пропозицій:
Рівень конкуренції серед претендентів продовжується знижуватися і вийшов майже на довоєнний рівень. Отже, багато українців змогли влаштуватися на роботу.
Найбільш конкурентні посади:
Де відчувається дефіцит працівників:
Зокрема, на ринку не вистачає гастроентерологів, УЗД-фахівців, завідувачів аптеки, ендоскопістів, ендокринологів, майстрів шиномонтажу, електрослюсарів, гірників, оббивача меблів та майстрів взуття.
Середня заробітна плата у травні піднялася майже на 500 гривень і зараз становить 16 500 гривень. Загалом з початку року заробітні плати піднялися на 10%.
Найвищі зарплати:
Медіа байєр – 52500 гривень
Водій-міжнародник – 40000 гривень
Ендодантист - 32500 гривень
Керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник - 30000 гривень
Кур'єр з авто - 29000 гривень
Координатор зі збуту, регіональний менеджер - 28000 гривень
Арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів – 27550 гривень
У яких категоріях платять більше
Нерухомість, топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 гривень
Транспорт, авто бізнес – 20500 гривень
Продаж, закупівля - 20000 гривень
Маркетинг, реклама, PR – 19000 гривень
Найменші зарплати:
Бібліотекар, консьєрж – 7000 гривень
Паркувальник – 7875 гривень
Санітар – 8000 гривень
Прибиральник – 8500 гривень
Посудомийники – 9000 гривень
Майстри виробничого навчання – 9500 гривень
До речі, раніше ми писали про те, як шукати роботу на фрілансі на західних ринках.
А ще розповідали про те, що в Україні почнуть реєструвати безробітних за новими правилами.