Роботи побільшало: кого зараз шукають на ринку праці та які пропонують зарплати

Кого зараз шукають на ринку праці

За даними аналітиків, у травні компанії розмістили понад 90 тисяч вакансій. Кількість пропозицій зростає у прифронтових областях та у західній частині країни. Найбільше нових пропозицій про роботу з'явилося у Тернопільській, Івано-Франківській, Сумській, Рівненській та Харківській областях.

Як і раніше, лідирують за кількістю вакансій Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Кого почали шукати частіше:

Водій екскаватора

Маляр

Виконроб

Водій навантажувача

Різноробочий

Будівельник

Сантехнік

Керівник мережі магазинів

Піцайоло

У яких категоріях побільшало пропозицій:

Будівництво та архітектура

Готельно-ресторанний бізнес, туризм

Сфера обслуговування

Робочі спеціальності, виробництво

Управління персоналом

Логістика, ЗЕД

Транспорт, автомобільний бізнес

Роздрібна торгівля

Фінанси, банки

Охорона, безпека

Рівень конкуренції серед претендентів продовжується знижуватися і вийшов майже на довоєнний рівень. Отже, багато українців змогли влаштуватися на роботу.

Найбільш конкурентні посади:

HTML-верстальник

Front-end-програміст

Спеціаліст чату

Java-програміст

Відео монтажер

Python-програміст

Ретушер

Unity-програміст

Де відчувається дефіцит працівників:

Медична сфера

Сфера автотранспорту

Робочі спеціальності

Зокрема, на ринку не вистачає гастроентерологів, УЗД-фахівців, завідувачів аптеки, ендоскопістів, ендокринологів, майстрів шиномонтажу, електрослюсарів, гірників, оббивача меблів та майстрів взуття.

А що відбувається із зарплатами?

Середня заробітна плата у травні піднялася майже на 500 гривень і зараз становить 16 500 гривень. Загалом з початку року заробітні плати піднялися на 10%.

Найвищі зарплати:

Медіа байєр – 52500 гривень

Водій-міжнародник – 40000 гривень

Ендодантист - 32500 гривень

Керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник - 30000 гривень

Кур'єр з авто - 29000 гривень

Координатор зі збуту, регіональний менеджер - 28000 гривень

Арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів – 27550 гривень

У яких категоріях платять більше

Нерухомість, топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30000 гривень

Транспорт, авто бізнес – 20500 гривень

Продаж, закупівля - 20000 гривень

Маркетинг, реклама, PR – 19000 гривень

Найменші зарплати:

Бібліотекар, консьєрж – 7000 гривень

Паркувальник – 7875 гривень

Санітар – 8000 гривень

Прибиральник – 8500 гривень

Посудомийники – 9000 гривень

Майстри виробничого навчання – 9500 гривень