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Фриланс-робота на західних ринках: поради для українців

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Понеділок 29 травня 2023 13:06

Через повномасштабну війну ринок праці в Україні переживає важкі часи. Мільйони українців втратили роботу. Разом з тим скоротилися пропозиції з працевлаштування. Виходом з цієї ситуації може стати робота на фрилансі за кордоном.

Фриланс для українців: як шукати пропозиції

Чимало компаній наймають фахівців з інших країн для віддаленої роботи. Це можуть бути як короткострокові проєкти чи окремі замовлення, так і повноцінна зайнятість. Більшість пропозицій стосуються сфер ІТ та диджиталу. Проте є й інші вакансії, зокрема для бухгалтерів, консультантів, HR тощо.

Фриланс-робота на західних ринках: поради для українців

Знайти замовлення можна на спеціальних платформах для фрилансерів та сайтах з пошуку роботи. Деякі з них створені спеціально для українців, що виїхали за кордон чи втратили роботу під час війни.

Додатково у пошуках фриланс-роботи на західному ринку допоможуть:

  • привабливий профіль на платформі та правильно оформлене резюме;
  • якісне портфоліо;
  • мережа контактів.

Також намагайтеся брати участь у спеціалізованих форумах, вебінарах і конференціях, де можна поспілкуватися з іншими фрилансерами, фахівцями галузі та потенційними клієнтами.

Способи оплати праці для фрилансерів

Є кілька способів отримувати плату за фриланс-послуги:

  • Міжнародні банківські перекази. Це один з найпоширеніших способів, проте часом досить повільний і дорогий.
  • Фріланс-платформи. Деякі з них мають вбудовані системи оплати, які дозволяють отримувати перекази грошей безпосередньо на обліковий запис.
  • Криптовалюта. Інколи роботодавці пропонують таку форму оплати. Для отримання таких платежів знадобиться власний криптогаманець.
  • Електронні платіжні системи та застосунки фінтех-компаній, які дозволяють отримувати кошти від замовників з усього світу. Один з таких — ZEN.COM.

Важливо! Завжди перевіряйте надійність і репутацію роботодавця. Крім того, враховуйте податкове законодавство та правила й обмеження щодо отримання платежів в Україні.

Переваги застосунку ZEN.COM для фрилансерів

ZEN.COM — це мобільний FinTech-застосунок для зручного керування фінансами та прискореного доступу до грошових переказів, зокрема міжнародних.

Розробникам вдалося зібрати безліч корисних функцій в одній системі. Ось лише деякі з них:

  • Мультивалютний рахунок, що дозволяє отримувати та робити платежі у 28 різних валютах. А за потреби гроші у межах рахунку можна легко конвертувати за одним із найнижчих обмінних курсів.
  • Поповнення з мінімальною комісією за допомогою банківських переказів, платіжних карток, PayPal, Apple Pay та Google Pay, готівки (Paysafecash і терміналів Planet Cash) та криптовалюти*.

*ZEN.COM працює з зовнішнім постачальником послуг.

  • Доступ до різних типів переказів, зокрема міжнародних систем SWIFT і SEPA. Також можна швидко пересилати кошти між рахунками користувачів ZEN.COM.

Водночас застосунок постійно оновлюється. Віднедавна тут з’явилася функція швидкого переказу коштів на будь-яку картку Mastercard.

Перекази на картки Mastercard у ZEN.COM

Завдяки новій функції користувачі ZEN.COM можуть отримати або переказати кошти на картку Mastercard. Для цього можна використовувати будь-яку з 28 валют, що підтримує застосунок.

Функція доступна для всіх власників карток Mastercard, в тому числі для тих, що знаходяться в Україні та поза її межами. Також немає значення, який саме банк випустив картку отримувача переказу.

Комісія за послугу фіксована. Вона становить 1% від суми переказу, незалежно від вибраного тарифу чи валюти. Більше інформації про цю та інші можливості застосунку — за посиланням.

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