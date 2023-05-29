Фриланс-робота на західних ринках: поради для українців

Через повномасштабну війну ринок праці в Україні переживає важкі часи. Мільйони українців втратили роботу. Разом з тим скоротилися пропозиції з працевлаштування. Виходом з цієї ситуації може стати робота на фрилансі за кордоном.

Фриланс для українців: як шукати пропозиції

Чимало компаній наймають фахівців з інших країн для віддаленої роботи. Це можуть бути як короткострокові проєкти чи окремі замовлення, так і повноцінна зайнятість. Більшість пропозицій стосуються сфер ІТ та диджиталу. Проте є й інші вакансії, зокрема для бухгалтерів, консультантів, HR тощо.

Знайти замовлення можна на спеціальних платформах для фрилансерів та сайтах з пошуку роботи. Деякі з них створені спеціально для українців, що виїхали за кордон чи втратили роботу під час війни.

Додатково у пошуках фриланс-роботи на західному ринку допоможуть:

привабливий профіль на платформі та правильно оформлене резюме;

якісне портфоліо;

мережа контактів.

Також намагайтеся брати участь у спеціалізованих форумах, вебінарах і конференціях, де можна поспілкуватися з іншими фрилансерами, фахівцями галузі та потенційними клієнтами.

Способи оплати праці для фрилансерів

Є кілька способів отримувати плату за фриланс-послуги:

Міжнародні банківські перекази. Це один з найпоширеніших способів, проте часом досить повільний і дорогий.

Фріланс-платформи. Деякі з них мають вбудовані системи оплати, які дозволяють отримувати перекази грошей безпосередньо на обліковий запис.

Криптовалюта. Інколи роботодавці пропонують таку форму оплати. Для отримання таких платежів знадобиться власний криптогаманець.

Електронні платіжні системи та застосунки фінтех-компаній, які дозволяють отримувати кошти від замовників з усього світу. Один з таких — ZEN.COM.

Важливо! Завжди перевіряйте надійність і репутацію роботодавця. Крім того, враховуйте податкове законодавство та правила й обмеження щодо отримання платежів в Україні.

Переваги застосунку ZEN.COM для фрилансерів

ZEN.COM — це мобільний FinTech-застосунок для зручного керування фінансами та прискореного доступу до грошових переказів, зокрема міжнародних.

Розробникам вдалося зібрати безліч корисних функцій в одній системі. Ось лише деякі з них:

Мультивалютний рахунок, що дозволяє отримувати та робити платежі у 28 різних валютах. А за потреби гроші у межах рахунку можна легко конвертувати за одним із найнижчих обмінних курсів.

Поповнення з мінімальною комісією за допомогою банківських переказів, платіжних карток, PayPal, Apple Pay та Google Pay, готівки (Paysafecash і терміналів Planet Cash) та криптовалюти*.

*ZEN.COM працює з зовнішнім постачальником послуг.

Доступ до різних типів переказів, зокрема міжнародних систем SWIFT і SEPA. Також можна швидко пересилати кошти між рахунками користувачів ZEN.COM.

Водночас застосунок постійно оновлюється. Віднедавна тут з’явилася функція швидкого переказу коштів на будь-яку картку Mastercard.

Перекази на картки Mastercard у ZEN.COM

Завдяки новій функції користувачі ZEN.COM можуть отримати або переказати кошти на картку Mastercard. Для цього можна використовувати будь-яку з 28 валют, що підтримує застосунок.

Функція доступна для всіх власників карток Mastercard, в тому числі для тих, що знаходяться в Україні та поза її межами. Також немає значення, який саме банк випустив картку отримувача переказу.

Комісія за послугу фіксована. Вона становить 1% від суми переказу, незалежно від вибраного тарифу чи валюти. Більше інформації про цю та інші можливості застосунку — за посиланням.