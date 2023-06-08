Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

Рынок труда в Украине заметно оживился в конце весны. Предложений о работе стало значительно больше, средняя зарплата немного выросла, и вырос спрос на рабочие специальности.
Что сейчас происходит на рынке труда, какие вакансии самые востребование и какие зарплаты предлагают, рассказали аналитики Work.ua.
По данным аналитиков, в мае компании разместили более 90 тысяч вакансий. Количество предложений растет в прифронтовых областях и в западной части страны. Больше всего новых предложений о работе появилось в Тернопольской, Ивано-Франковской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.
По-прежнему, лидируют по количеству вакансий Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
В каких категориях стало больше предложений:
Уровень конкуренции среди соискателей продолжается снижаться и вышел почти на довоенный уровень. А значит, многие украинцы смогли устроиться на работу.
Самые конкурентные должности:
Где чувствуется дефицит работников:
В частности, на рынке не хватает гастроэнтерологов, УЗД-специалистов, заведующих аптекой, эндоскопистов, эндокринологов, мастеров шиномонтажа, электрослесарей, горняков, обивщиков мебели и мастеров по обуви.
Средняя заработная плата в мае поднялась почти на 500 гривен и сейчас составляет 16500 гривен. В целом, с начала года заработные платы поднялись на 10%.
Самые высокие зарплаты:
Медиа байер - 52500 гривен
Водитель-международник - 40000 гривен
Эндодантист - 32500 гривен
Руководитель строительного проекта, менеджер по работе супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик - 30000 гривен
Курьер с авто - 29000 гривен
Координатор по сбыту, региональный менеджер - 28000 гривен
Арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров - 27550 гривен
В каких категориях платят больше
Недвижимость, топ-менеджмент, руководство высшего звена - 30000 гривен
Транспорт, авто бизнес - 20500 гривен
Продажи, закупки - 20000 гривен
Маркетинг, реклама, PR - 19000 гривен
Самые маленькие зарплаты:
Библиотекарь, консьерж - 7000 гривен
Парковщик - 7875 гривен
Санитар - 8000 гривен
Уборщик - 8500 гривен
Посудомойщики - 9000 гривен
Мастера производственного обучения - 9500 гривен
Кстати, ранее мы писали о том, как искать работу на фриланс на западных рынках.
А еще рассказывали о том, что в Украине начнут регистрировать безработных по новым правилам.