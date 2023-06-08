Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

Рынок труда в Украине заметно оживился в конце весны. Предложений о работе стало значительно больше, средняя зарплата немного выросла, и вырос спрос на рабочие специальности.

Что сейчас происходит на рынке труда, какие вакансии самые востребование и какие зарплаты предлагают, рассказали аналитики Work.ua.

В каких категориях платят больше

Средняя заработная плата в мае поднялась почти на 500 гривен и сейчас составляет 16500 гривен. В целом, с начала года заработные платы поднялись на 10%.

В частности, на рынке не хватает гастроэнтерологов, УЗД-специалистов, заведующих аптекой, эндоскопистов, эндокринологов, мастеров шиномонтажа, электрослесарей, горняков, обивщиков мебели и мастеров по обуви.

Уровень конкуренции среди соискателей продолжается снижаться и вышел почти на довоенный уровень. А значит, многие украинцы смогли устроиться на работу.

В каких категориях стало больше предложений:

Кого стали искать чаще:

По-прежнему, лидируют по количеству вакансий Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

По данным аналитиков, в мае компании разместили более 90 тысяч вакансий. Количество предложений растет в прифронтовых областях и в западной части страны. Больше всего новых предложений о работе появилось в Тернопольской, Ивано-Франковской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

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