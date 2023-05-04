Роботи в п'ять разів більше: де в Україні найбільше вакансій і кого найчастіше шукають
Популярні вакансії в Україні 2023 і найвищі зарплати (фото: Freepik)
Український ринок праці продовжує відновлюватися після тривалого застою, викликаного війною. Зараз роботодавці потребують найбільше кваліфікованих співробітників та активно шукають саме таких.
В яких областях України найбільше вакансій і скільки платять - читайте нижче в матеріалі Styler.
Області-лідери за кількістю вакансій
Традиційно перше місце посіла Київська область - наразі тут зафіксовано понад 25 000 актуальних вакансій. Наступні сходинки посідають Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області.
Варто зазначити, що Харківська область почала стрімко відроджувати свій ринок праці вперше від 24 лютого.
Найбільший приріст вакансій у квітні демонстрували переважно прифронтові регіони:
- Харківська (+26% - 2 795 вакансій)
- Сумська (+17% - 735 вакансій)
- Чернігівська (+16% - 883 вакансії)
- Херсонська (+14% - 136 вакансій)
- Запорізька (+14% - 1 415 вакансій)
- Київська (+13% - 25 717 вакансій)
Які сфери мають найбільше попиту
Як і завжди, найбільш активна галузь - це сфера обслуговування. У квітні кількість вакансій збільшилася на 16%. Готельно-ресторанний бізнес і сфера туризму додала в попиті 20%.
Наступні щаблі займають роздрібна торгівля та робочі спеціальності - 15% та 10% відповідно.
Найбільше зростання попиту роботодавців відбулось на фахівців:
- +33% - прибиральник (911 вакансій)
- +32% - охоронець (1 088 вакансій)
- +30% - бармен/бариста (1 768 вакансій)
- +26% - офіціант (1 382 вакансії)
- +25% - комплектувальник (1 549 вакансій)
На яких посадах платять найбільше
- 52 500 грн - медіабаєр.
- 41 500 грн - водій-міжнародник.
- 30 000 грн - арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник.
- 29 000 грн - головний інженер, координатор зі збуту.
- 28 750 грн - менеджер по роботі з супермаркетами.
- 27 600 грн - керівник інтернет-магазину.
- 27 500 грн - 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст.
- 26 250 грн - зубний технік.
- 25 450 грн - вебдизайнер.
- 25 000 грн - автомеханік, автослюсар, виконроб, дизайнер інтер'єру, інженер з гарантії, категорійний менеджер, майстер СТО, менеджер з розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер проєктів, програміст ЧПУ, технолог меблів, фахівець із каменеобробки.