Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут
Украинский рынок труда продолжает восстанавливаться после продолжительного застоя, вызванного войной. Сейчас работодатели нуждаются больше всего квалифицированных сотрудников и активно ищут именно таких.
В каких областях Украины больше всего вакансий и сколько платят - читайте ниже в материале Styler.
Области-лидеры по количеству вакансий
Традиционно первое место заняла Киевская область - сейчас здесь зафиксировано более 25 000 актуальных вакансий. Следующие ступени занимают Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области.
Следует отметить, что Харьковская область начала стремительно возрождать свой рынок труда впервые с 24 февраля.
Наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:
- Харьковская (+26% - 2 795 вакансий)
- Сумская (+17% - 735 вакансии)
- Черниговская (+16% - 883 вакансий)
- Херсонская (+14% - 136 вакансий)
- Запорожская (+14% - 1 415 вакансий)
- Киевская (+13% - 25 717 вакансий)
Какие сферы пользуются наибольшим спросом
Как и всегда, наиболее активная отрасль - это сфера обслуживания. В апреле количество вакансий увеличилось на 16%. Гостинично-ресторанный бизнес и сфера туризма прибавила в спросе 20%.
Следующие ступени занимают розничная торговля и рабочие специальности - 15% и 10% соответственно.
Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:
- +33% - уборщик (911 вакансии)
- +32% - телохранитель (1 088 вакансий)
- +30% - бармен/бариста (1 768 вакансий)
- +26% - официант (1 382 вакансий)
- +25% - комплектовщик (1 549 вакансий)
На каких должностях платят больше всего
- 52 500 грн - медиабаер.
- 41 500 грн - водитель-международник.
- 30 000 грн - арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.
- 29 000 грн - главный инженер, координатор по сбыту.
- 28 750 грн - менеджер по работе с супермаркетами.
- 27 600 грн - руководитель интернет-магазина.
- 27 500 грн - 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.
- 26 250 грн - зубной техник.
- 25 450 грн - вебдизайнер.
- 25 000 грн - автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.
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