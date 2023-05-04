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Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут

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Четверг 04 мая 2023 12:45
Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут Популярные вакансии в Украине 2023 и самые высокие зарплаты (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский рынок труда продолжает восстанавливаться после продолжительного застоя, вызванного войной. Сейчас работодатели нуждаются больше всего квалифицированных сотрудников и активно ищут именно таких.

В каких областях Украины больше всего вакансий и сколько платят - читайте ниже в материале Styler.

Области-лидеры по количеству вакансий

Традиционно первое место заняла Киевская область - сейчас здесь зафиксировано более 25 000 актуальных вакансий. Следующие ступени занимают Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

Следует отметить, что Харьковская область начала стремительно возрождать свой рынок труда впервые с 24 февраля.

Наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:

  • Харьковская (+26% - 2 795 вакансий)
  • Сумская (+17% - 735 вакансии)
  • Черниговская (+16% - 883 вакансий)
  • Херсонская (+14% - 136 вакансий)
  • Запорожская (+14% - 1 415 вакансий)
  • Киевская (+13% - 25 717 вакансий)

Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищутРаботы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут

Какие сферы пользуются наибольшим спросом

Как и всегда, наиболее активная отрасль - это сфера обслуживания. В апреле количество вакансий увеличилось на 16%. Гостинично-ресторанный бизнес и сфера туризма прибавила в спросе 20%.

Следующие ступени занимают розничная торговля и рабочие специальности - 15% и 10% соответственно.

Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:

  • +33% - уборщик (911 вакансии)
  • +32% - телохранитель (1 088 вакансий)
  • +30% - бармен/бариста (1 768 вакансий)
  • +26% - официант (1 382 вакансий)
  • +25% - комплектовщик (1 549 вакансий)

Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут

На каких должностях платят больше всего

  • 52 500 грн - медиабаер.
  • 41 500 грн - водитель-международник.
  • 30 000 грн - арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик.
  • 29 000 грн - главный инженер, координатор по сбыту.
  • 28 750 грн - менеджер по работе с супермаркетами.
  • 27 600 грн - руководитель интернет-магазина.
  • 27 500 грн - 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.
  • 26 250 грн - зубной техник.
  • 25 450 грн - вебдизайнер.
  • 25 000 грн - автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.

Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут

Раньше мы рассказывали, куда берут на работу без документов и бывших заключённых.

Читайте также, кто в Украине может работать дистанционно по закону.

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