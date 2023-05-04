Работы в пять раз больше: где в Украине больше всего вакансий и кого чаще всего ищут

Украинский рынок труда продолжает восстанавливаться после продолжительного застоя, вызванного войной. Сейчас работодатели нуждаются больше всего квалифицированных сотрудников и активно ищут именно таких.

В каких областях Украины больше всего вакансий и сколько платят - читайте ниже в материале Styler.

Следующие ступени занимают розничная торговля и рабочие специальности - 15% и 10% соответственно.

Как и всегда, наиболее активная отрасль - это сфера обслуживания. В апреле количество вакансий увеличилось на 16%. Гостинично-ресторанный бизнес и сфера туризма прибавила в спросе 20%.

Следует отметить, что Харьковская область начала стремительно возрождать свой рынок труда впервые с 24 февраля.

Традиционно первое место заняла Киевская область - сейчас здесь зафиксировано более 25 000 актуальных вакансий. Следующие ступени занимают Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области.

Раньше мы рассказывали, куда берут на работу без документов и бывших заключённых.

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