Роботи більше, але не для всіх: які спеціальності є найбільш прибутковими у 2023 році

Де з'явилося найбільше вакансій

Аналітики виділили 10 категорій, де приріст нових позицій найбільший.

страхування - до 190 вакансій

культура, музика, шоу-бізнес - до 494 вакансій

охорона, безпека - до 1 855 вакансій

юриспруденція - до 1 184 вакансій

телекомунікації та зв'язок - до 3 563 вакансій

освіта, наука - до 4 017 вакансій

секретаріат, діловодство - до 4 574 вакансій

будівництво, архітектура - до 5 291 вакансій

логістика, склад, ЗЕД - до 9 316 вакансій

робочі спеціальності, виробництво - до 16 994 вакансій

На піку "популярності" підприємства, які займаються виробництвом і відбудовою. Логістика та телекомунікації також відіграють важливу роль, адже є так званим містком між бізнесами. А сфера освіти готується до прийдешнього навчального періоду, тому садочки, школи та ВНЗ поповнюють свої кадри.

Що сталося в IT

У цій сфері спостерігається підвищена конкуренція. Найбільш помітною вона є на посадах діджитал-фахівців: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.

Для порівняння, охочих працювати верстальником чи Front-end програмістом у понад 30 разів більше, ніж раніше, а тестувальником та UI/UX-дизайнером - у понад 10 разів більше, ніж продавцем чи водієм.

Зарплати ростуть третій місяць поспіль

Найбільше зарплати зросли у цих областях:

Дніпровська - з 16 000 до 16 500 гривень

Київська - з 18 750 до 19 000 гривень

Львівська - з 16 775 до 17 000 гривень

Одеська - з 16 275 до 17 325 гривень

Найбільше підвищення отримали такі сфери роботи:

до 33 000 гривень - нерухомість

до 32 500 гривень - топменеджмент

до 22 500 гривень - продаж, закупівля

до 21 000 гривень - IT, комп'ютери, інтернет

до 20 000 гривень - страхування, управління персоналом, HR

до 19 950 гривень - сільське господарство, агробізнес

до 18 500 гривень - краса, фітнес, спорт

Найнижчі зарплати від 6 750 до 11 000 гривень за посадами у консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря та інтерв'юерів.