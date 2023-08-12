Роботи більше, але не для всіх: які спеціальності є найбільш прибутковими у 2023 році

У липня 2023 року український ринок праці стабілізувався після тривалого застою. Зарплати в регіонах продовжують рости, хоча кількість вакансій не збільшується. Проте шукачі впевнено знаходять бажані позиції, чого не скажеш про IT-фахівців.
Які спеціальності зараз приносять найбільше грошей - читайте нижче в матеріалі Styler.
Аналітики виділили 10 категорій, де приріст нових позицій найбільший.
На піку "популярності" підприємства, які займаються виробництвом і відбудовою. Логістика та телекомунікації також відіграють важливу роль, адже є так званим містком між бізнесами. А сфера освіти готується до прийдешнього навчального періоду, тому садочки, школи та ВНЗ поповнюють свої кадри.
У цій сфері спостерігається підвищена конкуренція. Найбільш помітною вона є на посадах діджитал-фахівців: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.
Для порівняння, охочих працювати верстальником чи Front-end програмістом у понад 30 разів більше, ніж раніше, а тестувальником та UI/UX-дизайнером - у понад 10 разів більше, ніж продавцем чи водієм.
Найбільше зарплати зросли у цих областях:
Найбільше підвищення отримали такі сфери роботи:
Найнижчі зарплати від 6 750 до 11 000 гривень за посадами у консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря та інтерв'юерів.
Раніше ми розповідали, чи готові українські компанії наймати ветеранів, які повернулися з фронту.
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