Работы больше, но не для всех: какие специальности наиболее прибыльные в 2023 году

В июле 2023 года украинский рынок труда стабилизировался после продолжительного застоя. Зарплаты в регионах продолжают расти, хотя количество вакансий не увеличивается. Однако соискатели уверенно находят желаемые позиции, чего не скажешь об IT-специалистах.
Какие специальности сейчас приносят больше денег - читайте ниже в материале Styler.
Аналитики выделили 10 категорий, где прирост новых позиций наибольший.
На пике "популярности" предприятия, занимающиеся производством и восстановлением. Логистика и телекоммуникации также играют немаловажную роль, ведь является так называемым мостиком между бизнесами. А сфера образования готовится к грядущему учебному периоду, поэтому садики, школы и ВУЗы пополняют свои кадры.
В данной сфере наблюдается повышенная конкуренция. Наиболее заметна она на должностях диджитал-специалистов: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.
Для сравнения, желающих работать верстальщиком или Front-end программистом более чем в 30 раз больше, чем раньше, а тестировщиком и UI/UX-дизайнером - больше в 10 раз больше, чем продавцом или водителем.
Больше зарплаты выросли в этих областях:
Наибольшее повышение получили следующие сферы работы:
Самые низкие зарплаты от 6 750 до 11 000 гривен по должностям у консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача и интервьюеров.
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