Робота для ветеранів. Чи готові компанії наймати військових, які повернулись із фронту

Що показало дослідження

Work.ua провів опитування 445 респондентів з українських компаній. Роботодавці відповіли на запитання про побоювання щодо працевлаштування ветеранів і поділилися планами на адаптацію демобілізованих працівників та нових співробітників з-поміж ветеранів.

Більшість компаній не мають досвіду роботи з ветеранами, але ті, хто має, називають його позитивним.

Дослідження підтверджує, що робота в одному колективі з людьми, які брали безпосередню участь бойових діях, буде в новинку для більшості компаній. Тільки третина з опитаних роботодавців поділилися, що вже мають досвід роботи з ветеранами, - у 7% він значний, у 25% невеликий.

Більшість опитаних представляли середній (43%) або малий бізнес (36%). 15% респондентів були з великого бізнесу. Респонденти працюють у різних регіонах України, найбільше відповідей дослідники отримали від роботодавців з Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей.

Також 62% респондентів відповіли, що ще не мають досвіду прийому чи розгляду на роботу, інтервʼювання кандидатів-ветеранів.

При цьому більшість із тих, хто вже приймав на роботу, співпрацював з ветеранами, визначають цей досвід як однозначно позитивний (35%), скоріше позитивний (31,5%) або нейтральний (22%). Тільки 8% опитаних вибрали варіант відповіді "Скоріше негативний", говорячи про роботу з колишніми військовими.

Роботодавці не хочуть, щоб ветерани приховували свій статус

44% роботодавців ставляться до приховування кандидатами статусу ветерана тою чи іншою мірою негативно. У 68% випадків, роботодавці зʼясовують, що перед ними кандидат-ветеран уже на етапі співбесіди. З резюме це стає відомо у 22% випадків.

Водночас роботодавці назвали багато корисних навичок для роботи, які можна отримати під час військової служби, як-от робота в команді, критичне мислення, відповідальність, технічні навички тощо.

Це означає, що вказувати військовий досвід та отримані під час служби знання в резюме - корисно і для роботодавців, і для ветеранів.

А ще 95,5% роботодавців вважають доцільним формувати та розвивати культуру поваги до ветеранів на ринку праці та в суспільстві в цілому.

Ветеранів бачать патріотичними, дисциплінованими, прямолінійними та відповідальними

Серед рис, які, на думку роботодавців, характеризують ветеранів лідирує виражена громадянська позиція. На другому місці - дисципліна. Але відзначили роботодавці й можливу емоційну нестабільність, помістивши її на 3 місце серед переліку особистих якостей, котрі вважають притаманними ветеранам.

Образ колишнього військово в роботодавців у цілому позитивний, хоч вони й занепокоєні впливом наслідків пережитого ветеранами на їхнє життя й роботу. Оскільки така кількість працівників із воєнним досвідом - це новий виклик для компаній.

Третина роботодавців думають, що мобілізовані не втратили професійних навичок на війні

Дві третини опитаних компаній мають працівників, яких мобілізували до ЗСУ та за якими зберігаються робочі місця. Частина роботодавців уже впровадили або планують впровадити програми з повернення та адаптації цих співробітників після демобілізації.

Більшість роботодавців вважають, що ці працівники на фронті не втратять своїх навичок роботи і не поступляться у рівні компетентності тим, хто шукає роботу.

Чверть опитаних вважає, що потреба в перекваліфікації ветеранів таки постане. А ще 23% важко було дати прогноз з цього питання.

Тож роботодавці не думають, що ветерани будуть менш професійними на цивільних посадах, але питання до- чи перекваліфікації частини цих кандидатів у майбутньому визнають актуальним.

Запит бізнесу зараз - підтримка від держави

59% опитаних сподіваються, що держава надасть за працевлаштування колишніх військових податкові знижки, 24% вважають, що потрібні квоти, ще 24% - за звільнення компаній, які працевлаштовують ветеранів, від певних зобовʼязань, 22% - за пільгові кредити.

25% відсотків вважають, що потрібні інформаційні кампанії на підтримку роботодавців.

Також роботодавці сподіваються на підтримку громадянського суспільства, зокрема в організації адаптаційних тренінгів для ветеранів, створенні громадських центрів, громадських платформ з працевлаштування, значущими також визнають профорієнтаційні заходи від суспільних організацій та ярмарки вакансій.

При цьому компанії найбільше готові надати ветеранам без досвіду цивільної роботи стажування та менторську підтримку. Третина компаній може запропонувати таким кандидатам часткову зайнятість. А от 9% не готові надавати ані підтримку менторів, ані пріоритетність під час найму, ані додаткову освіту чи бонуси.



У Work.ua зазначають, що ринок праці увійшов в умови дефіциту кадрів. У червні кількість вакансій, розміщених на сайті, сягнула цифри 93 882. А конкуренція між кандидатами становила 10 відгуків на 1 вакансію - показник, характерний для так званого "ринку шукача", коли боротьба на ринку йде не за вакансії, а за працівників.

Додамо, що український ринок очікує на повернення до цивільного життя за різними оцінками від 1,2 до 3 млн ветеранів.