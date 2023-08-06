Работа для ветеранов. Готовы ли компании нанимать военных, которые вернулись с фронта

Что показало исследование

Work.ua провел опрос 445 респондентов из украинских компаний. Работодатели ответили на вопрос об опасениях по трудоустройству ветеранов и поделились планами на адаптацию демобилизованных работников и новых сотрудников среди ветеранов.

Большинство компаний не имеют опыта работы с ветеранами, но те, кто имеют, называют его положительным.

Исследование подтверждает, что работа в одном коллективе с людьми, принимавшими непосредственное участие в боевых действиях, будет в новинку для большинства компаний. Только треть из опрошенных работодателей поделились, что уже имеют опыт работы с ветеранами - у 7% он значителен, у 25% небольшой.

Большинство опрошенных представляли средний (43%) или малый бизнес (36%). 15% респондентов были из крупного бизнеса. Респонденты работают в разных регионах Украины, больше всего ответов исследователи получили от работодателей из Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областей.

Также 62% респондентов ответили, что у них еще нет опыта приема или рассмотрения на работу, интервью кандидатов-ветеранов.

При этом большинство из тех, кто уже принимал на работу, сотрудничал с ветеранами, определяют этот опыт как однозначно положительный (35%), скорее положительный (31,5%) или нейтральный (22%). Только 8% опрошенных выбрали вариант ответа "Скорее негативный", говоря о работе с бывшими военными.

Работодатели не хотят, чтобы ветераны скрывали свой статус

44% работодателей относятся к сокрытию кандидатами статуса ветерана в той или иной степени отрицательно. В 68% случаев работодатели выясняют, что перед ними кандидат-ветеран уже на этапе собеседования. Из резюме это становится известно в 22% случаев.

В то же время работодатели назвали много полезных навыков для работы, которые можно получить во время военной службы, таких как работа в команде, критическое мышление, ответственность, технические навыки и т.д.

Это означает, что указывать военный опыт и полученные во время службы знания в резюме - полезно и для работодателей, и для ветеранов.

А еще 95,5% работодателей считают целесообразным формировать и развивать культуру уважения ветеранам на рынке труда и в обществе в целом.

Ветеранов видят патриотическими, дисциплинированными, прямолинейными и ответственными

Среди черт, которые, по мнению работодателей, характеризуют ветеранов, лидирует выраженная гражданская позиция. На втором месте - дисциплина. Но отметили работодатели и возможную эмоциональную нестабильность, поместив ее на 3-е место среди перечня личных качеств, которые считают характерными для ветеранов.

Образ бывшего военнослужащего у работодателей в целом положителен, хотя они и обеспокоены влиянием последствий пережитого ветеранами на их жизнь и работу. Поскольку такое количество работников с военным опытом - это новый вызов для компаний.

Треть работодателей полагают, что мобилизованные не потеряли профессиональных навыков на войне

Две трети опрошенных компаний имеют работников, мобилизованных в ВСУ и за которыми сохраняются рабочие места. Часть работодателей уже внедрила или планирует внедрить программы по возвращению и адаптации этих сотрудников после демобилизации.

Большинство работодателей считают, что эти работники на фронте не потеряют свои навыки работы и не поступятся в уровне компетентности те, кто ищет работу.

Четверть опрошенных считает, что потребность в переквалификации ветеранов все-таки возникнет. А еще 23% затруднились дать прогноз по этому вопросу.

Поэтому работодатели не думают, что ветераны будут менее профессиональными на гражданских должностях, но вопрос к переквалификации части этих кандидатов в будущем признают актуальным.

Запрос бизнеса сейчас - поддержка от государства

59% опрошенных надеются, что государство предоставит за трудоустройство бывших военных налоговые скидки, 24% считают, что нужны квоты, еще 24% - за освобождение трудоустраивающих ветеранов компаний от определенных обязательств, 22% - за льготные кредиты.

25% считают, что нужны информационные кампании в поддержку работодателей.

Также работодатели надеются на поддержку гражданского общества, в частности, в организации адаптационных тренингов для ветеранов, создании общественных центров, общественных платформ по трудоустройству, значимыми также признают профориентационные мероприятия от общественных организаций и ярмарки вакансий.

При этом компании больше всего готовы предоставить ветеранам без опыта гражданской работы стажировку и менторскую поддержку. Треть компаний может предложить таким кандидатам частичную занятость. А вот 9% не готовы оказывать ни поддержку менторов, ни приоритетность при найме, ни дополнительное образование или бонусы.



В Work.ua отмечают, что рынок труда вошел в условия дефицита кадров. В июне количество вакансий, размещенных на сайте, достигло цифры 93 882. А конкуренция между кандидатами составляла 10 отзывов на 1 вакансию - показатель, характерный для так называемого рынка соискателя, когда борьба на рынке идет не за вакансии, а за работников.

Добавим, что украинский рынок ожидает возвращения к гражданской жизни по разным оценкам от 1,2 до 3 млн ветеранов.