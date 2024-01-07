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Робота в Україні: які вакансії були найпопулярнішими у 2023 році та де найбільша конкуренція

Які вакансії були найпопулярніші у 2023 році(фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Український ринок працевлаштування переживає нелегкі часи - з однієї сторони багато громадян через війну залишились без роботи, тому шукають нове місце, з іншої - тисячі спеціалістів виїхали за кордон і їм важко знайти гідну заміну.

Про те, кого найчастіше шукали роботодавці та на які вакансії найбільша конкуренція, розповідає РБК-Україна (проект Styler) на основі підсумкової аналітики 2023 року від Work.ua.

Які вакансії були найпопулярнішими у 2023 році

Абсолютний рекордсмен - вакансія менеджера з обробки онлайн-замовлень магазину корейської косметики. За добу на неї відгукнулися 778 кандидатів і це при тому, що компанія запропонувала зарплату, нижче середньої, - у розмірі 6 000 грн. Експерти вважають, що людей привабила можливість працювати віддалено неповний робочий день.

Наступні три найпопулярніші вакансії, на які відгукнулись понад 500 шукачів за 1 день - усі зі сфери IT. А саме: дизайнер до маркетингового агентства, Trainee/Junior Front-end developer та Front-end програміст.

У 2023 році конкуренція серед шукачів відрізнялася у різні місяці. Найзавзятіший шукач надіслав 414 відгуків за день. Найактивнішими шукачі були в березні 2023 року - тоді аж 173 людини надіслали понад 200 відгуків за 1 місяць. А от найменше резюме надсилали в грудні - тоді 89 шукачів надіслали понад 200 відгуків кожен.

На які вакансії найбільша конкуренція

Понад половину усіх відгуків отримують вакансії із 7 категорій: 

  • продаж, закупівля
  • IT, комп’ютери, інтернет
  • адміністрація, керівництво середньої ланки
  • сфера обслуговування
  • роздрібна торгівля
  • секретаріат, діловодство, АГВ
  • маркетинг, реклама, PR

Цікаво, що сфера IT, яка має 9 % від усіх відгуків, навіть не входить до десятки категорій із найбільшою кількістю вакансій, що вчергове свідчить про високу конкуренцію тут.

В середньому HR-и переглядають резюме через 4,5 дні після відгуку. Найбільше уваги здобув менеджер із продажу/адміністратор, якому компанії запропонували роботу 152 рази за місяць.

Трохи менше, 134 пропозиції, отримав продавець-консультант. 129 компаній запропонували роботу людині з резюме старшого продавця. Й 118 повідомлень із запропонованими вакансіями надіслали майстру манікюру.

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работа в Украине