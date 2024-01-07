Работа в Украине: какие вакансии были популярными в 2023 году и где самая большая конкуренция

Украинский рынок трудоустройства переживает нелегкие времена - с одной стороны много граждан из-за войны остались без работы, поэтому ищут новое место, с другой - тысячи специалистов выехали за границу и им трудно найти достойную замену.
О том, кого чаще всего искали работодатели и на какие вакансии самая большая конкуренция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) на основе итоговой аналитики 2023 года от Work.ua.
Абсолютный рекордсмен - вакансия менеджера по обработке онлайн-заказов магазина корейской косметики. За сутки на нее откликнулись 778 кандидатов и это при том, что компания предложила зарплату ниже средней - в размере 6 000 грн. Эксперты считают, что людей привлекла возможность работать отдаленно неполный рабочий день.
Следующие три самые популярные вакансии, на которые откликнулось более 500 соискателей за 1 день - все из сферы IT. А именно: дизайнер в маркетинговое агентство, Trainee/Junior Front-end developer и Front-end программист.
В 2023 году конкуренция среди соискателей отличалась в разные месяцы. Самый упорный искатель прислал 414 отзывов за день. Самыми активными искателями были в марте 2023 года - тогда 173 человека послали более 200 отзывов за 1 месяц. А вот меньше всего резюме присылали в декабре - тогда 89 соискателей прислали более 200 отзывов каждый.
Более половины всех отзывов получают вакансии из 7 категорий:
Интересно, что сфера IT, которая имеет 9% всех отзывов, даже не входит в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, что в очередной раз свидетельствует о высокой конкуренции здесь.
В среднем HR-и просматривают резюме через 4,5 дня после отклика. Больше всего внимания приобрел менеджер по продажам/администратор, которому компании предложили работу 152 раза в месяц.
Чуть меньше, 134 предложения, получил продавец-консультант. 129 компаний предложили работу человеку по резюме старшего продавца. И 118 сообщений с предложенными вакансиями прислали мастеру маникюра.
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