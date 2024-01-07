Работа в Украине: какие вакансии были популярными в 2023 году и где самая большая конкуренция

Какие вакансии самые популярные были в 2023 году

Абсолютный рекордсмен - вакансия менеджера по обработке онлайн-заказов магазина корейской косметики. За сутки на нее откликнулись 778 кандидатов и это при том, что компания предложила зарплату ниже средней - в размере 6 000 грн. Эксперты считают, что людей привлекла возможность работать отдаленно неполный рабочий день.

Следующие три самые популярные вакансии, на которые откликнулось более 500 соискателей за 1 день - все из сферы IT. А именно: дизайнер в маркетинговое агентство, Trainee/Junior Front-end developer и Front-end программист.

В 2023 году конкуренция среди соискателей отличалась в разные месяцы. Самый упорный искатель прислал 414 отзывов за день. Самыми активными искателями были в марте 2023 года - тогда 173 человека послали более 200 отзывов за 1 месяц. А вот меньше всего резюме присылали в декабре - тогда 89 соискателей прислали более 200 отзывов каждый.

На какие вакансии самая большая конкуренция

Более половины всех отзывов получают вакансии из 7 категорий:

продажа, закупка

IT, компьютеры, интернет

администрация, руководство среднего звена

сфера обслуживания

розничная торговля

секретариат, делопроизводство, АХО

маркетинг, реклама, PR

Интересно, что сфера IT, которая имеет 9% всех отзывов, даже не входит в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, что в очередной раз свидетельствует о высокой конкуренции здесь.

В среднем HR-и просматривают резюме через 4,5 дня после отклика. Больше всего внимания приобрел менеджер по продажам/администратор, которому компании предложили работу 152 раза в месяц.

Чуть меньше, 134 предложения, получил продавец-консультант. 129 компаний предложили работу человеку по резюме старшего продавца. И 118 сообщений с предложенными вакансиями прислали мастеру маникюра.