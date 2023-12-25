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Українцям у Норвегії дозволять працювати на високооплачуваній роботі: деталі

Норвегія, Осло, Понеділок 25 грудня 2023 14:53
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Українцям у Норвегії дозволять працювати на високооплачуваній роботі: деталі Фото: Водії автобусів у Бергені (e24.no/Ørjan Deisz)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Норвегії хочуть дозволити працювати водіями автобусів. Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум 4 роки.

Так влада сподівається закрити сотні вакансій у транспортній галузі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ділове видання e24.no.

Влада Норвегії готується представити до кінця року законопроект, який дозволить працевлаштовувати українських біженців водіями автобусів та вантажівок. Досі для громадян з країн поза ЄС діє обмеження у чотири роки проживання.

Чимало українських біженців мають досвід водіїв автобусів у своїй країні. Чинні правила не дозволяють їм отримати роботу в Норвегії, хоча автобусні компанії потребують сотні водіїв.

"Чотирирічний ценз проживання є несправедливим, коли поляки та словаки можуть приїхати сюди й отримати роботу майже за день", – зазначила українка Наталія Мон, яка шість років працювала водійкою автобуса у Бергені.

Мінтранс Норвегії уже виніс пропозицію визнати навчання водіїв українських автобусів та знизити вимоги. Міністерство праці та інклюзії також подало пропозицію тимчасового звільнення від вимоги про проживання для водіїв автобусів, якщо вони можуть надати довідку зі поліції своєї країни.

З початку війни до Норвегії приїхали близько 70 тисяч українців. За приблизними підрахунками, кілька сотень із них були водіями автобусів у своїй країні.

"Думаю, навесні ми залучимо перших українських біженців до роботи.Тільки в Бергені записалося 40 водіїв. Тому я думаю, що протягом наступного року ми зможемо залучити близько 200 українських водіїв до роботи в Норвегії ", – каже директор однієї з транспортних компаній.

Він вважає, що тимчасова зміна закону буде виграшною для всіх сторін: українці отримають гідну роботу, влада – податкові надходження, а галузь закриє вакантні робочі місця.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Норвегії, які відвідують батьківщину, ризикують втратити тимчасовий захист у цій країні. Поїхати до України можна буде лише в особливих випадках.

Також уряд Норвегії планує змінити програму прийому українців, щоб швидше інтегрувати їх на ринок праці. Пропонується суміщати навчання з роботою.

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