Работа в Украине: где и кому сегодня платят больше всего

Полномасштабная война оказала существенное влияние на рынок труда в Украине. В частности, некоторые сферы ощутили значительный упадок и по количеству рабочих мест, и по заработной плате. Однако с марта 2023 эта динамика стала улучшаться.

Какие отрасли сегодня предлагают самые высокие зарплаты сотрудникам - читайте ниже в материале Styler.

Где в Украине стало больше работы

По сравнению с мартом-апрелем 2022 года украинский рынок труда в 2023 году значительно оживился. Географическая пятерка лидеров по количеству вакансий:

Киевская область - 22 787 вакансий (+14%)

Львовская - 7 525 (+9%)

Днепропетровская - 7 158 (+12%)

Одесская - 5 461 (+22%)

Ивано-Франковская область - 2 429 (+21%)

Оживление произошло и в прифронтовых областях. В частности, в Николаевской добавилось 975 вакансий, а в Херсонской - 119.

Какие сферы наиболее популярны

С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм". В марте в этой области появилось 7 220 вакансий, что на почти 30% больше, чем в феврале.

Второе место занимает сфера обслуживания, которая всегда пользовалась спросом в Украине. Приблизительно на одном уровне находится строительство и архитектура. Эти две специализации прибавили в спросе по 25% и 23% соответственно.

Сфера предоставления бьюти услуг и производства выросла в количестве вакансий на 21%.

Где больше всего платят

В марте средняя зарплата по Украине составила 16000 гривен. Повышение наблюдалось в Одесской области - до 15 500 грн (+500 гривен) и Львовской области - до 16 000 грн (+500 гривен).

Категории, где зарплаты выросли больше всего