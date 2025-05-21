Робота триває щодня: Матюха розповів про найбільші проєкти Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation було створено у 2020 році з ініціативи засновника групи компаній Favbet - Андрія Матюхи. Від початку своєї діяльності фонд орієнтувався на підтримку молоді через розвиток освітньої та спортивної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

До перших реалізованих ініціатив належали встановлення вуличних спортмайданчиків, проєкти з цифровізації бібліотек, а також допомога дитячим будинкам сімейного типу.

Фонд продовжує реалізовувати освітні та спортивні проєкти. Як розповів Андрій Матюха, у 2023 році було запущено ініціативу "Клуб супергероїв", яка об’єднує декілька напрямів: базові ІТ-курси, спортивні активності та забезпечення дітей шкільним приладдям.

У рамках освітньої програми IT Kids понад 350 дітей із родин військових та переселенців змогли безкоштовно опанувати основи програмування мовою Python. Навчання проходить у форматі онлайн, що забезпечує доступність для учасників з усієї країни.

Ще один напрям - проєкт "Сила у знаннях", що передбачає роздачу наборів канцелярського приладдя дітям, які потребують підтримки. Усього фонд передав 5500 комплектів, які волонтери особисто вручали родинам у різних регіонах, мотивуючи дітей продовжувати навчання навіть у складних обставинах.

Окрім цього, Favbet Foundation з 2021 року підтримує дитячі будинки сімейного типу, надаючи техніку та необхідні ресурси. А в Хорватії було відкрито центр для адаптації та навчання дітей із родин українських біженців.

Favbet Foundation інвестує у здоров’я та психологічну стійкість дітей, підтримуючи їхній доступ до занять спортом. Ініціатива "Сильніші разом" передбачає фінансування безкоштовних спортивних секцій пріоритетно з футболу та баскетболу для дітей внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців. У спортивних центрах Києва щотижня тренуються десятки учасників під керівництвом досвідчених тренерів.

"Спорт не лише сприяє фізичному розвитку, а й допомагає дітям адаптуватися до нових умов та боротися зі стресом. Навіть у ці часи наші діти повинні мати можливість з впевненістю дивитись у майбутнє", - зазначив Матюха.

У 2025 році фонд у партнерстві з організацією FAST запустив перший національний проєкт з навчання першій допомозі для українських спортсменів. Протягом перших двох місяців інтенсивні тренінги пройшли 212 представників 7 видів олімпійського спорту, а до кінця року планується охопити ще понад 1600 представників спортивної спільноти по всій Україні.

Favbet Foundation також системно допомагає медичним закладам, особливо тим, що опікуються дітьми або постраждалими від війни. У 2023 році фонд передав київському "Охматдиту" ультразвукову систему вартістю понад 4 мільйони гривень. А вже у 2024 році було надано новий комплект обладнання - зокрема, апарати для підігріву і лабораторні мікрошейкери. Це обладнання вже активно використовують у лікуванні інфузійних розчинів і дітей у складних умовах.

Фонд також підтримує Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова і фінансує програми медичної реабілітації для поранених бійців. Разом із патронатною службою ССО "Кревні" у 2024 році було розпочато програму "Рестарт", яка допомагає військовим відновитися після отриманих травм і повернутися до активного життя за допомогою новітніх технологій.

"За п’ять років роботи фонд став одним із флагманів української благодійності. Навіть у найскладніші часи Favbet Foundation лишається опорою для тисяч людей та інвестицією в майбутнє України - сильне, здорове й освічене. Саме тому наша робота триває щодня", - каже засновник фонду Андрій Матюха.