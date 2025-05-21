Работа продолжается ежедневно: Матюха рассказал о крупнейших проектах Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation был создан в 2020 году по инициативе основателя группы компаний Favbet - Андрея Матюхи. С начала своей деятельности фонд ориентировался на поддержку молодежи через развитие образовательной и спортивной инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

К первым реализованным инициативам относились установка уличных спортплощадок, проекты по цифровизации библиотек, а также помощь детским домам семейного типа.

Фонд продолжает реализовывать образовательные и спортивные проекты. Как рассказал Андрей Матюха, в 2023 году была запущена инициатива "Клуб супергероев", которая объединяет несколько направлений: базовые ІТ-курсы, спортивные активности и обеспечение детей школьными принадлежностями.

В рамках образовательной программы IT Kids более 350 детей из семей военных и переселенцев смогли бесплатно освоить основы программирования на языке Python. Обучение проходит в формате онлайн, что обеспечивает доступность для участников со всей страны.

Еще одно направление - проект "Сила в знаниях", предусматривающий раздачу наборов канцелярских принадлежностей детям, нуждающимся в поддержке. Всего фонд передал 5500 комплектов, которые волонтеры лично вручали семьям в разных регионах, мотивируя детей продолжать обучение даже в сложных обстоятельствах.

Кроме этого, Favbet Foundation с 2021 года поддерживает детские дома семейного типа, предоставляя технику и необходимые ресурсы. А в Хорватии был открыт центр для адаптации и обучения детей из семей украинских беженцев.

Favbet Foundation инвестирует в здоровье и психологическую устойчивость детей, поддерживая их доступ к занятиям спортом. Инициатива "Сильнее вместе" предусматривает финансирование бесплатных спортивных секций приоритетно по футболу и баскетболу для детей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. В спортивных центрах Киева еженедельно тренируются десятки участников под руководством опытных тренеров.

"Спорт не только способствует физическому развитию, но и помогает детям адаптироваться к новым условиям и бороться со стрессом. Даже в эти времена наши дети должны иметь возможность с уверенностью смотреть в будущее", - отметил Матюха.

В 2025 году фонд в партнерстве с организацией FAST запустил первый национальный проект по обучению первой помощи для украинских спортсменов. В течение первых двух месяцев интенсивные тренинги прошли 212 представителей 7 видов олимпийского спорта, а до конца года планируется охватить еще более 1600 представителей спортивного сообщества по всей Украине.

Favbet Foundation также системно помогает медицинским учреждениям, особенно тем, которые занимаются детьми или пострадавшими от войны. В 2023 году фонд передал киевскому "Охматдету" ультразвуковую систему стоимостью более 4 миллионов гривен. А уже в 2024 году был предоставлен новый комплект оборудования - в частности, аппараты для подогрева и лабораторные микрошейкеры. Это оборудование уже активно используют в лечении инфузионных растворов и детей в сложных условиях.

Фонд также поддерживает Институт нейрохирургии им. Ромоданова и финансирует программы медицинской реабилитации для раненых бойцов. Вместе с патронатной службой ССО "Кревни" в 2024 году была начата программа "Рестарт", которая помогает военным восстановиться после полученных травм и вернуться к активной жизни с помощью новейших технологий.

"За пять лет работы фонд стал одним из флагманов украинской благотворительности. Даже в самые сложные времена Favbet Foundation остается опорой для тысяч людей и инвестицией в будущее Украины - сильное, здоровое и образованное. Именно поэтому наша работа продолжается ежедневно", - говорит основатель фонда Андрей Матюха.