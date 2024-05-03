Робота в тилу. 10 вакансій від ЗСУ для тих, хто не хоче на "нуль"

Де шукати "тилові" вакансії

На тлі повномасштабного вторгнення РФ людей в армії катастрофічно не вистачає. Вакансії у Збройних силах пропонують громадянам України та іноземним добровольцям, чоловікам і жінкам. Працювати можна як на передовій, так і в тилу.

Основними "рекрутерами" залишаються нині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - РТЦК та СП (колишні військкомати), однак той, хто хоче знайти місце служби самотужки, може пошукати відповідні вакансії:

на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи чи маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua тощо)

на офіційних сайтах конкретної бригади чи підрозділу

на сторінках бригад і підрозділів у соціальних мережах тощо

Актуальні вакансії у тилу ЗСУ

Оператора технічної підтримки користувачів шукають в окремий спеціальний Центр електронної підтримки ЗСУ, створений для роботи з новітніми засобами РЕБ і розвитку системи радіоелектронної боротьби.

Потенційному працівникові обіцяють гідну заробітну плату - від 20 000 гривень до 120 000 гривень, соціальні гарантії та можливість проходження навчання й підвищення кваліфікації.

Оператора технічної підтримки користувачів шукає Центр електронної підтримки (скріншот: v-tylu.work)

Цей же окремий спеціальний Центр електронної підтримки ЗСУ шукає також аналітика технічної підтримки інформаційних систем, яким може стати навіть обмежено-придатний військовослужбовець.

Потенційному працівникові обіцяють заробітну плату від 20 000 гривень до 120 000 гривень, соціальні гарантії та можливість проходження навчання й підвищення кваліфікації.

Аналітика технічної підтримки інформаційних систем шукає Центр електронної підтримки (скріншот: v-tylu.work)

Спеціаліста з мастерданих (тилового забезпечення) шукає спеціалізований підрозділ Сил оборони. Працювати доведеться шість днів на тиждень у місті Києві.

Потенційному працівникові обіцяють тилове грошове забезпечення:

від 20 000 гривень (для солдатського звання)

(для солдатського звання) від 30 000 гривень (для офіцерського звання)

Спеціаліста з мастерданих шукає спеціалізований підрозділі Сил оборони (скріншот: lobbyx.army)

Цей же спеціалізований підрозділі Сил оборони шукає також людину, що працюватиме за спеціальністю Product Manager.

Робочий графік - також шість днів на тиждень, локація - Київ.

Тилове грошове забезпечення:

від 20 000 гривень (для солдатського звання)

(для солдатського звання) від 30 000 гривень (для офіцерського звання)

Спеціалізований підрозділ Сил оборони шукає Product Manager (скріншот: lobbyx.army)

Капелана для організації та проведення релігійних обрядів, молитовних зборів, державних і релігійних заходів і т. ін. шукає 621 окремий навчальний батальон Сил ТрО ЗСУ.

Уточнюється, що мета посади - бути духовним наставником та опорою для бійців.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень - відповідно до вислуги років.

Капелана шукає 621 окремий навчальний батальон Сил ТрО ЗСУ (скріншот: work.ua)

У Силах ТрО ЗСУ шукають також командира навчального взводу, викладача й інструктора для підготовки методичних матеріалів і роботи з бійцями.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 22 000 гривень до 55 000 гривень - залежно від відповідності паспорту посади.

Командира навчального взводу, викладача й інструктора шукають у Силах ТрО ЗСУ (скріншот: work.ua)

Начальника їдальні шукають у нещодавно створений новий навчальний батальйон - 621 ОНБ Сил ТрО ЗСУ. Йому потрібно буде керувати роботою їдальні та смачного годувати військовослужбовців.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 23 000 гривень - залежно від вислуги років.

Начальника їдальні шукають у 621 ОНБ (скріншот: work.ua)

Начальника фінансової служби шукають у тому ж самому 621 ОНБ. Йому потрібно буде організовувати роботу фінансової служби частини, вести матеріальний облік, складати фінансову звітність, брати участь у проведенні інвентаризації тощо.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень - відповідно до вислуги років.

Начальника фінансової служби шукають у 621 ОНБ (скріншот: work.ua)

Офіцера-психолога (з обов'язковим офіцерським званням) шукають у 150 навчальному центрі Сил ТрО.

До його обов'язків входитиме вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців та кандидатів на військову службу, участь у раціональному розподілі кандидатів на посади, запобігання негативним змінам у психіці військовослужбовців тощо.

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 28 000 грн - відповідно до вислуги років.

Офіцера-психолога шукають у 150 НЦ ТрО (скріншот: work.ua)

Керівника прес-служби шукає 1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі". Його служба проходитиме "в операційній зоні угруповань".

Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.

Керівника прес-служби шукає 1 ОШБ (скріншот: 1bat.com.ua)

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" також пропонує низку тилових вакансій:

електрик

механік техобслуговування бронетехніки

механік техобслуговування автомобільної техніки

діловод

фахівець кадрової служби

Майбутнім побратимам обіцяють грошове забезпечення "згідно з нормами чинного законодавства", а також можливість професійного розвитку й підвищення кваліфікації.

Тилові вакансії від 93 ОМБр (скріншот: 93ombr.army)

Насамкінець, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ пропонує службу за контрактом і шукає людей на такі тилові спеціальності (без уточнення рівня грошового забезпечення):

кухар

водій (С, D, Е)

механік автомобільної техніки

тракторист

слюсар-сантехнік

оператор екскаватора

механік бронетанкової техніки

водій-заправник

фельдшер

санітарний інструктор

Тилові вакансії від 3 ОШБр (скріншот: ab3.army)