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Робота-собаку Spot навчили говорити. Він уже почав проводити екскурсії (відео)

Робот-собака Spot від Boston Dynamics (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Робот-собака Spot від Boston Dynamics продемонстрував нові можливості. Після того, як він вже навчився бігати, стрибати і навіть танцювати, рівень його комунікації був значно покращений.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Spot тепер здатний розмовляти з британським акцентом, і ця можливість була досягнута завдяки інтеграції з ChatGPT від OpenAI, використанню динаміків та сучасній технології перетворення тексту на мову.

Ці нові функції робота були продемонстровані в короткому відеоролику, в якому Spot проводить екскурсію штаб-квартирою компанії. На відео робот запрошує глядачів розпочати подорож, показує кімнату із зарядними станціями для роботів та веде їх у різні приміщення.

Тепер Spot здатний відповідати на запитання та відкривати "рот", роблячи спілкування з ним більш натуральним. Його "особистість" також урізноманітнювалася, включаючи персонажів, таких як "шекспірівський мандрівник у часі", "підліток" та "модний дворецький".

Крім того, Spot тепер підтримує різні сценарії та карти приміщень, використовуючи вбудовані камери з технологією розпізнавання об'єктів у навколишньому середовищі.

Нові голосові можливості дозволяють роботам легко спілкуватися з людьми, що відкриває перед ними нові горизонти застосування.

 

Читайте також про те, як Disney представила робота, який може імітувати рухи різних персонажів.

А ще ми також писали про те, як у Києві помітили робота-пса Spot.

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