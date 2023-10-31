Робота-собаку Spot навчили говорити. Він уже почав проводити екскурсії (відео)

Spot тепер здатний розмовляти з британським акцентом, і ця можливість була досягнута завдяки інтеграції з ChatGPT від OpenAI, використанню динаміків та сучасній технології перетворення тексту на мову.

Ці нові функції робота були продемонстровані в короткому відеоролику, в якому Spot проводить екскурсію штаб-квартирою компанії. На відео робот запрошує глядачів розпочати подорож, показує кімнату із зарядними станціями для роботів та веде їх у різні приміщення.

Тепер Spot здатний відповідати на запитання та відкривати "рот", роблячи спілкування з ним більш натуральним. Його "особистість" також урізноманітнювалася, включаючи персонажів, таких як "шекспірівський мандрівник у часі", "підліток" та "модний дворецький".

Крім того, Spot тепер підтримує різні сценарії та карти приміщень, використовуючи вбудовані камери з технологією розпізнавання об'єктів у навколишньому середовищі.

Нові голосові можливості дозволяють роботам легко спілкуватися з людьми, що відкриває перед ними нові горизонти застосування.