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Робота-собаку Spot научили говорить. Он уже начал проводить экскурсии (видео)

Робот-собака Spot от Boston Dynamics (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Робот-собака Spot от Boston Dynamics продемонстрировал новые возможности. После того, как он уже научилась бегать, прыгать и даже танцевать, уровень его коммуникации был значительно улучшен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Spot теперь способен разговаривать с британским акцентом, и эта возможность была достигнута благодаря интеграции с ChatGPT OpenAI, использованию динамиков и современной технологии преобразования текста в язык.

Эти новые функции робота были продемонстрированы в коротком видеоролике, в котором Spot проводит экскурсию по штаб-квартире компании. На видео робот приглашает зрителей начать путешествие, показывает комнату с зарядными станциями для роботов и ведет их в разные помещения.

Теперь Spot способен отвечать на вопросы и открывать "рот", делая общение с ним более натуральным. Его "личность" также разнообразилась, включая персонажей, таких как "шекспировский путешественник во времени", "подросток" и "модный дворецкий".

Кроме того, Spot теперь поддерживает разные сценарии и карты помещений, используя встроенные камеры с технологией распознавания объектов в окружающей среде.

Новые голосовые возможности позволяют роботам легко общаться с людьми, открывающими перед ними новые горизонты применения.

 

Читайте также о том, как Disney представила работа, которая может имитировать движения разных персонажей.

А еще мы также писали о том, как в Киеве заметили робота-пса Spot.

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