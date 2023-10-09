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Компанія Disney представила робота, який може імітувати рухи різних персонажів (відео)

Понеділок 09 жовтня 2023 21:00
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Компанія Disney представила робота, який може імітувати рухи різних персонажів (відео) Робот від Disney, який здатний відтворювати жести та міміку (скриншот: YouTube/Walt Disney Imagineering)
Автор: Павло Колеснік

Walt Disney Imagineering представила на конференції IEEE IROS у Детройті робота без назви, який вміє імітувати рухи різних персонажів. Він може відтворювати ходьбу певних персонажів, таких як півень з "Моани", або проявляти цікавість, подібно до ВАЛЛ-І з однойменного мультфільму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт TechEBlog.

Робот нагадує BD-1 з гри Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року. Це компактний двоногий механізм з тонкою головою-коробкою на довгій шиї, обладнаний ліхтариком і парою малих вусиків.

Голова робота має широкий діапазон рухів, який дозволяє виразно передавати індивідуальність персонажів. Для створення дружнього і привабливого вигляду робота, його програмували на імітацію поведінки собак. Наприклад, коли щось цікавить робота, він нахиляє голову, і його вусики рухаються подібно до собачих вух.

Цей прототип є частиною довгострокового проекту, над яким Disney працює не перший рік. Інженери компанії розробляють механізми, що можуть рухатись, інспіровані реальною анімацією. Ця система використовує не тільки працю самих аніматорів, але й машинне навчання, щоб одні моделі можна було адаптувати та застосовувати до різних робіт у короткі терміни.

Іншими словами, якщо у персонажа Disney є певний спосіб ходити, то схожий робот має точно відтворювати це. Це своєрідна мова тіла, що розвивається паралельно з основними властивостями, маневреністю та адаптацією роботів до різних ситуацій переміщення.

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