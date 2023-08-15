Работа в Киеве: 10 самых высокооплачиваемых вакансий от Центра занятости
По разным данным, средняя заработная плата по Украине составляет 16 500 гривен, однако есть вакансии, где предлагают оплату от 40 000 гривен.
Подобная работа появилась на сайте Государственного центра занятости.
На какой работе в Киеве больше всего платят
- Специалист по обслуживанию клиентов
В обязанности входит осуществление продажи банковских услуг клиентам с учетом требований качества обслуживания. Кроме того, необходимо искать потенциальных клиентов и работать с постоянными.
Заработная плата - 41 262 гривны (основная - 20 631 гривна).
- Водитель автотранспортных средств
Эта вакансия свидетельствует о военной службе по контракту. От кандидата требуют управление автотранспортным средством, а также иметь следующие водительские категории: В, С, D, Е.
Заработная плата - 43 650 гривен (основная - 14 100 гривен).
- Стрелец-гранатометчик
Также военная служба по контракту. Кандидату предлагают страхование здоровья и жизни.
Заработная плата - 47 750 гривен (основная - 13 200 гривен).
- Повар
В обязанности входит приготовление блюд для военнослужащих, поэтому это тоже военная служба по контракту. Среди требований указывается один год опыта на аналогичной должности и соответствующее образование.
Заработная плата - 44 550 гривен (основная - 14 900 гривен).
- Командир отделения
Командир подразделения обеспечивает выполнение поставленных задач, контроль за подчиненными, выполнение поручений руководства. Кандидат должен иметь диплом по специальности 253 Военное управление.
Заработная плата - 45 000 гривен.
- Медсестра/медбрат
Сотрудник будет проходить военную службу по контракту и должен иметь, по меньшей мере, год опыта работы на аналогичной должности и иметь законченное высшее образование по специальности 223 Медсестринство.
Заработная плата - 42 750 гривен (основная - 13 200 гривен).
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Журналист мультимедийных изданий СМИ
Среди обязанностей создания контента на английском языке в различных форматах, отслеживания новостей из СМИ, определение ключевые события, написание аналитических отчетов для вебсайта и других платформ, редактирование текстов на английском языке.
Заработная плата - 49 029 гривен.
- Бетонщик
Работник будет заниматься очисткой, смазкой и сборкой форм и установок, принимать обработанные формы и установки, устанавливать закладные детали и монтажные петли и т. д.
Заработная плата - 45 000 гривен.
- Тракторист
Нужно управлять трактором во время прохождения военной службы по контракту. В описании вакансий также говорится, что служба могу проходить непосредственно на линии фронта.
Заработная плата - 43 650 гривен (основная - 20 000 гривен).
- Инженер электросвязи
Нужно восстанавливать средства и способы связи, устранять последствия стихийных бедствий, аварий. Это также военная служба по контракту, поэтому фактически должность называется связной.
Заработная плата - 42 750 гривен (основная - 20 000 гривен).
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