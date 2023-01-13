Так роблять мудрі жінки, щоб чоловік був завжди вірним

Припиніть докоряти і пиляти

Чоловіки зазвичай болісно переживають невдачі щодо бізнесу, фінансів та роботи. Адже провали зачіпають їхню чоловічу гідність. Якщо кохана жінка буде ще й докоряти в цей момент, це може стати останньою краплею.

Ніколи не принижуйте

Не кажіть вашому чоловікові, що ви розумніші, кращі за нього в чомусь, що здатні самі все зробити, що він вам не потрібен. Якщо все завжди брати на себе, чоловік просто перетвориться домашнього лежня.

Не депресуйте

Якщо ваша пара опинилася в кризі, жінці варто виявити силу характеру і не впадати в крайнощі. Сльозами й умовляннями чоловіка не втримаєш, а от коли він побачить, яку красуню і розумницю може втратити, то подумає разів сто перш ніж розірвати стосунки.

Поступайтеся йому

Чоловік чогось хоче, ви теж цього хочете, але вдайте, що великодушно поступаєтеся йому. Така хитрість точно підкупить чоловіка.

Не ревнуйте

Чоловік задивився на іншу жінку у вашій присутності? Подивіться на неї та відзначте вголос гідності її зовнішності. Цим ви здивуєте чоловіка, доведете повагу до його смаку і позбавите його страху ваших ревнощів.

Залишайте загадку

Іноді хочеться повністю відкритися для свого чоловіка. Але що ж потім? Він дивитиметься на вас, як на відкриту книгу? Ні, залиште йому простір для здогадів.