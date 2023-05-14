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Делает женщин визуально старше? Стилист рассказала всю правду о черном цвете

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Воскресенье 14 мая 2023 15:12
Делает женщин визуально старше? Стилист рассказала всю правду о черном цвете Что нужно знать о черном цвете (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Бытует мнение, что черный цвет визуально придает возраста и делает людей старше. Поэтому его часто избегают женщины после 40 лет. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос дала стилистка Alena Miasoed в Instagram.

Придает ли черный цвет возраста

"Это одна из противоречивых тем, которые я встречала среди стилистов. Черный цвет считается траурным только тогда, когда траур. В повседневной жизни этот цвет транслирует уверенность, статусность, ясность мнения, лидерство, сексуальность и даже агрессию", - объясняет эксперт.

Стилистка подчеркивает, что черный цвет не прибавляет возраста.

"Если белый цвет подсвечивает лицо, омолаживает, освещает морщинки, то черный ничего не делает - не затемняет и не подсвечивает", - говорит стилистка.

Как правильно носить черную одежду

Alena Miasoed объясняет, что черный цвет нужно уметь грамотно носить.

"Все зависит от того, из какой ткани изготовлена черная одежда, какой дизайн, стиль, насколько она современна. В черном цвете вы не будете выглядеть старше", - говорит эксперт.

Она советует женщинам, которые носят черную одежду, делать макияж, чтобы выглядеть выразительнее. Особенно, если у них не фарфоровое лицо, или уже есть морщинки.

Раньше мы рассказывали о том, как проверить, подходит ли вам этот цвет.

Читайте также о том, какую ошибку чаще всего допускают женщины в пожилом образе.

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