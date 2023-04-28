Як визначити, чи личить вам цей колір: простий спосіб від стиліста (відео)

При виборі одягу важливий не лише модний фасон та відповідний розмір. Ключовим є колір речі. Якщо він ваш, то доречно підкреслить риси обличчя та закцентує на перевагах зовнішності. В іншому випадку - навпаки, він виділить недоліки.

Про те, як правильно підібрати колір, розповіла стилістка Олена Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Як визначити, чи личить вам колір

Експерт радить визначати це по "сумісності" кольору із вашим обличчям.

"Піднесіть цю річ до підборіддя і подивіться, як реагує ваша шкіра. Якщо посилились пігментні плями, якщо синці під очима збільшились, якщо куточки губ запали, а зморшки встали сильніші, тоді цей колір абсолютно точно вам не личить", - пояснює експерт.

При цьому вона додає, якщо навпаки шкіра "підсвітилась" й ніби підтягнулась, тоді це точно ваш відтінок.

Як довершити свій образ

Також стилістка пояснює, як можна легко довершити свій образ прикрасами - які саме вибрати, залежить від кількох факторів.

"Якщо волосся зібране - обираємо сережки, якщо у вас глибоке відкрите декольте - візьміть ланцюжок. А якщо у вас і зібране волосся, і глибоке декольте - тоді вибирайте прикрасу на свій смак", - каже стиліст.