ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як визначити, чи личить вам цей колір: простий спосіб від стиліста (відео)

Новость на русском →
П'ятниця 28 квітня 2023 19:32
Як визначити, чи личить вам цей колір: простий спосіб від стиліста (відео) Як визначити, чи личить вам колір (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

При виборі одягу важливий не лише модний фасон та відповідний розмір. Ключовим є колір речі. Якщо він ваш, то доречно підкреслить риси обличчя та закцентує на перевагах зовнішності. В іншому випадку - навпаки, він виділить недоліки.

Про те, як правильно підібрати колір, розповіла стилістка Олена Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Як визначити, чи личить вам колір

Експерт радить визначати це по "сумісності" кольору із вашим обличчям.

"Піднесіть цю річ до підборіддя і подивіться, як реагує ваша шкіра. Якщо посилились пігментні плями, якщо синці під очима збільшились, якщо куточки губ запали, а зморшки встали сильніші, тоді цей колір абсолютно точно вам не личить", - пояснює експерт.

При цьому вона додає, якщо навпаки шкіра "підсвітилась" й ніби підтягнулась, тоді це точно ваш відтінок.

Як довершити свій образ

Також стилістка пояснює, як можна легко довершити свій образ прикрасами - які саме вибрати, залежить від кількох факторів.

"Якщо волосся зібране - обираємо сережки, якщо у вас глибоке відкрите декольте - візьміть ланцюжок. А якщо у вас і зібране волосся, і глибоке декольте - тоді вибирайте прикрасу на свій смак", - каже стиліст.

Раніше ми розповідали про те, як підібрати стрижку під тип обличчя та фігури.

Читайте також про те, яке взуття буде на піку моди у цьому сезоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради стиль жизни