Не робіть цю поширену помилку з огірками, щоб не занапастити урожай

Огірки - це рослини, які вимагають особливого підходу в догляді. Зовсім не всі стандартні процедури, які корисні для інших рослин, допоможуть огіркам добре рости.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чого не варто робити з огірками на городі.

Чому не варто розпушувати ґрунт біля огірків?

Здавалося б, розпушування допоможе поліпшити аерацію та водопроникність ґрунту, що сприятиме кращому проростанню насіння. Однак насправді розпушування може завдати шкоди огіркам.

Вони мають дуже ніжну кореневу систему, що розташована на поверхні ґрунту. Це робить їх вразливими до будь-яких механічних пошкоджень, зокрема при розпушуванні.

Якщо ви випадково пошкодите корені, це може вплинути на загальний розвиток рослин. Ріст огірків сповільнюється, а поглинання поживних речовин стає менш ефективним. Ось чому важливо не порушувати кореневу зону та не застосовувати розпушування.

Краще використовувати методи, які зберігають ці корені цілими та неушкодженими. Уникаючи розпушування, ви даєте можливість огіркам рости здоровими й міцними. Тому краще обирати більш щадні методи догляду за ґрунтом.

Волога та її збереження

Розпушування може призвести до пересихання верхнього шару ґрунту. Огірки дуже чутливі до змін у вологості, і навіть незначне її коливання може вплинути на їхній розвиток. Якщо поверхня ґрунту пошкоджена, волога випаровується швидше, що погіршує умови для рослин.

Це може призвести до уповільнення росту та навіть до зниження якості врожаю. Щоб уникнути цього, використовують мульчування, яке допомагає зберігати вологу. Мульча не лише запобігає пересиханню, а й створює додатковий захист для кореневої системи.

Таким чином, можна підтримати стабільний рівень вологості без розпушування ґрунту.

Огірки будуть добре рости навіть без розпушування (фото: Freepik.com)

Чим замінити розпушування ґрунту?

Одним з основних недоліків розпушування є порушення мікрофлори ґрунту, яка є важливою для здоров'я рослин.

Мікроорганізми сприяють розкладу органічних речовин і покращують структуру ґрунту. Тому часте розпушування шкодить цій мікрофлорі, що своєю чергою може погіршити поживність ґрунту. Альтернативи розпушуванню можуть включати інші методи, що не порушують кореневу зону.

Наприклад, мульчування є відмінним способом підтримувати баланс вологості та аерації. Мульча може бути органічною або неорганічною і запобігає проростанню бур’янів, зберігаючи ґрунт у хорошому стані.

Крім того, правильний полив також важливий для огірків: регулярне і помірне зволоження ґрунту запобігає пересиханню, забезпечуючи рослини достатньою кількістю води.

Використання добрив дозволяє забезпечити огірки необхідними поживними речовинами, що підтримує їхній ріст і розвиток. Тому правильний догляд за огірками не потребує розпушування, а включає інші методи, що підтримують оптимальні умови для рослин.

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