Не робіть цього після заходу сонця, щоб уникнути невдач: популярні забобони

Підмітання

Підмітати будинок після заходу сонця вважається поганою прикметою. Існує думка, що у такий час ви вимітаєте не лише пил та бруд, а й позитивну енергію.

На думку астрологів, коли сонце сідає, енергія у вашому будинку стає більш врівноваженою. І будь-який безлад, такий як підмітання, може порушити цю гармонію та привабити негативну енергію.

Похід у гості

В деяких культурах вважається неввічливим відвідувати чийсь будинок після заходу сонця, якщо це не є екстреним або заздалегідь обумовленим візитом.

Це правило базується на тому, що більшість людей у вечірній час вже відпочивають і готуються до сну.

Садівництво

Робота із землею після заходу сонця - ще одна практика, якої краще уникати.

В астрології Земля пов'язана зі стабільністю та енергією заземлення. Після заходу сонця енергія Землі стабілізується і копання порушує цю рівновагу, потенційно залучаючи негативні сили.

Якщо садівництво - ваша пристрасть, краще знайдіть для нього час до настання сутінків.

Стрижка нігтів та волосся

Забобони не рекомендують стригти нігті або волосся після заходу сонця. Існує думка, що такі дії "прорізають" захисну ауру, що оточує вас, та роблять вас вразливими для негативної енергії.

Якщо вам потрібно привести себе в порядок, краще зробити це у першій половині дня.

Початок подорожі

Багато людей вважають, що не слід починати подорож після заходу сонця, адже це може призвести до складної або небезпечної ситуації в дорозі.

Такі погляди часто базуються на давніх повір'ях, де вечірній час асоціюється зі змішаною енергією та злими силами.

Сварки або суперечки

Вважається, що після заходу сонця слід уникати важливих чи серйозних розмов, оскільки це може призвести до непорозуміння чи негативних наслідків.

Вечірній час зазвичай асоціюється з втомою та емоційним виснаженням після робочого дня, що робить людей більш вразливими до конфліктів.

У темний час доби люди часто почуваються менш енергійними та стають більш схильними до емоційних реакцій, що може спричинити сварки навіть через дрібниці.

Чорні або чи червоні свічки

Забобони кажуть, що колір запалених свічок має велике значення. Існує думка, що чорні та червоні свічки, запалені після заходу сонця, приваблюють у дім нещастя.

Якщо ви хочете створити більш позитивну атмосферу на вечір, краще обирайте спокійні кольори, такі як білий або синій.

Пізня вечеря

В багатьох традиціях, вечеря після заходу сонця розглядається як порушення ритму дня і ночі. Вважається, що організм у цей час повинен готуватися до відпочинку, а не займатися перетравленням важкої їжі.

Тому пізня вечеря може бути символом порушення гармонії між днем і ніччю. Наприклад, в аюрведичній практиці рекомендується завершувати останній прийом їжі до заходу сонця.

Благодійність

Хоча благодійність є благородним вчинком, деякі традиції рекомендують здійснювати пожертвування саме вдень, а не після заходу сонця. Денне світло асоціюється з чистотою та відкритістю, тоді як вечірній час зв’язаний із темними силами.

Багато релігійних традицій підтримують ідею, що благодійність у світлий час доби має особливу духовну цінність.