Чому насправді люди вірять у забобони і як працює магічне мислення

Забобони змушують людей вірити, що певні дії можуть принести успіх чи невдачу, навіть якщо це нелогічно. Хоча для багатьох це приємні та невинні ритуали, для деяких людей магічне мислення може стати руйнівним.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому люди схильні до віри в забобони та надприроднє.

Що таке магічне мислення?

Магічним мисленням називають віру людей в те, що їхні думки або дії можуть вплинути на реальні події. Наприклад, людина може думати, що певні ритуали або слова можуть запобігти неприємностям або принести удачу.

Магічне мислення часто проявляється у формах релігійних чи духовних ритуалів, традицій або забобонів, переданих від сім'ї та друзів.

Забобони можна поділити на три основні категорії:

віра у щасливі числа

дії, що залучають удачу або захищають від лиха

використання щасливих предметів чи талісманів.

Магічне мислення може бути як нешкідливим, так і заважати. Деякі люди використовують його для підвищення впевненості, вважаючи, що трохи магії не зашкодить.

Однак для інших таке мислення може стати звичкою, і вони починають вірити, що їхні думки та дії справді змінюють реальність.

Причини магічного мислення

Магічне мислення часто розвивається в дитячому віці, приблизно з 2 до 5 років. У цей період діти починають усвідомлювати надприродні речі, такі як привиди та духи, що стає особливо помітним під час свят, як-от Гелловін.

З раннього віку люди засвоюють ритуали та забобони своєї культури. Ці традиції часто передаються з покоління в покоління і зберігаються протягом усього життя.

Також дослідження показують, що магічне мислення може перетинатися з релігійним. Ритуали та традиції, пов'язані з релігійними чи культурними віруваннями, є звичною практикою. Люди відчувають комфорт і спокій від своїх переконань.

Протягом життя у людей розвиваються різні механізми для подолання стресу та тривоги. Деякі з цих механізмів, зокрема магічне мислення, можуть допомагати в дитинстві, але втрачають свою ефективність у дорослому віці.

У деяких людей магічне мислення може вийти з-під контролю і посилювати стрес та тривогу, замість того щоб їх зменшувати.

Як подолати магічне мислення

Магічне мислення може бути джерелом спокою і давати хибне відчуття контролю, особливо під час стресу.

Однак, якщо воно викликає занепокоєння у вашому житті, варто його змінити.

Що треба зробити, аби подолати віру у забобони: