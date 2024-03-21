Не робіть цього: названо помилки людей під час подорожі потягом

Подорож поїздом може бути чарівним досвідом. Ви можете насолоджуватися приголомшливими краєвидами, проходячи через частини світу. Однак, людям варто уникати помилок, які вони можуть робити під час поїздок залізницею.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Порівняно з авіаперельотом, поїздка потягом може бути більш розслаблюючою. Потрібно прагнути упакувати багаж якомога компактніше.
Ви можете взяти стільки, скільки можете перевезти, і немає обмежень щодо багажу в переважній більшості поїздів. Однак, майте на увазі, що вам потрібно буде проносити його в потяги та знайти місце в багажних полицях.
Ще одна поширена помилка під час подорожі потягом полягає в тому, що в поїзді немає достатньої кількості їжі для тривалої подорожі.
У цих вагонах-ресторанах може дуже легко закінчитися ваша улюблена страва.
Немає жодних обмежень щодо того, щоб взяти на борт власну їжу та напої.
Важливо спакувати достатньо їжі для себе, але обов’язково подумайте про те, що саме ви плануєте їсти в поїзді.
Можна взяти їжу з собою, але впевніться, що вона не буде сильно пахнути.
Навіть якщо у вас відпустка, то не варто галасувати. Потрібно поважати простір попутників і тримайте свої речі трохи далі від інших людей.
Ніколи не кладіть свої сумки та речі на порожніх місцях. Все тому, що це може бути чиєсь місце.
Завжди поважайте команду поїзда. Пам’ятайте, що їх робота полягає в тому, щоб безпечно доставити вас до місця призначення, і багато речей поза їх контролем.
Це нормально робити помилки, але неприйнятно звинувачувати інших у тому, що ви не ознайомилися з деталями своєї подорожі.
Ви не завжди можете покладатися на те, що в потягах є достатньо робочих розеток. Тому, якщо ви збираєтесь у довгу подорож, переконайтеся, що ваш телефон повністю заряджено та є спосіб підзарядити його.
Візьміть Power Bank на випадок, якщо у вашому телефоні низький заряд батареї, а розеток в потязі немає.
Краще мінімально використовувати свій телефон під час подорожі, щоб не створювати дискомфорт для всіх.
Уникнення гучних телефонних дзвінків і увага до рівня шуму сприяють створенню приємнішої атмосфери.
Якщо хтось заважає вам, то зверніться по допомогу до члена екіпажу. Вони навчені вирішувати складні ситуації.
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