Не делайте этого: названы ошибки людей во время путешествия на поезде

Взять в путешествие много багажа

По сравнению с авиаперелетом поездка поездом может быть более расслабляющей. Нужно стараться упаковать багаж как можно более компактно.

Вы можете взять столько, сколько можете перевезти, и нет ограничений по поводу багажа в большинстве поездов. Однако имейте в виду, что вам нужно будет проносить его в поезда и найти место в багажных полках.

Недостаточно пищи

Еще одна распространенная ошибка во время поездки на поезде состоит в том, что в поезде нет достаточного количества пищи для длительного путешествия.

В этих вагонах-ресторанах может очень легко закончиться ваше любимое блюдо.

Нет никаких ограничений, чтобы взять на борт собственную еду и напитки.

Еда с сильным запахом

Важно упаковать достаточно еды для себя, но обязательно подумайте о том, что именно вы планируете есть в поезде.

Можно взять еду с собой, но убедитесь, что она не будет сильно пахнуть.

Вторжение в пространство других пассажиров

Даже если у вас отпуск, то не стоит кричать. Нужно уважать пространство попутчиков и держите свои вещи чуть дальше других людей.

Никогда не кладите сумки и вещи на пустых местах. Все потому, что это может быть чье-то место.

Неуважение к команде

Всегда уважайте команду поезда. Помните, что их работа состоит в том, чтобы безопасно доставить вас к месту назначения, и многие вещи вне их контроля.

Это нормально совершать ошибки, но неприемлемо винить других в том, что вы не ознакомились с деталями своего путешествия.

Путешествие без Power Bank

Вы не всегда можете полагаться на то, что в поездах достаточно рабочих розеток. Поэтому, если вы собираетесь в долгое путешествие, убедитесь, что телефон полностью заряжен и есть способ подзарядить его.

Возьмите Power Bank на случай, если в телефоне низкий заряд батареи, а розеток в поезде нет.

Создание шума

Лучше минимально использовать телефон во время путешествия, чтобы не создавать дискомфорт для всех.

Избегание громких телефонных звонков и внимание к уровню шума способствуют созданию более приятной атмосферы.

Если кто-то мешает вам, обратитесь за помощью к члену экипажа. Они научены разрешать сложные ситуации.