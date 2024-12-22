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Не робіть цього в душі: експерт назвала помилку, яка завдає шкоди обличчю

Що не можна робити під час прийому душу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час прийому душу багато хто допускається поширеної помилки, яка шкодить шкірі. Мова йде про очищення обличчя в душі гарячою водою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Чого не можна робити

"Якщо вода занадто гаряча, то тіло може це витримати, а обличчя - ні. ", - пояснила вона.

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