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Не делайте этого в душе: эксперт назвала ошибку, которая наносит вред лицу

Что нельзя делать во время приема душа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время приема душа многие допускают распространенную ошибку, которая вредит коже. Речь идет об очищении лица в душе горячей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Чего нельзя делать

"Если вода слишком горячая, то тело может это выдержать, а лицо - нет. ", - пояснила она.

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