Не робіть ці 9 помилок в одязі: вони "вбивають" навіть найстильніший образ

Неправильні шари

При використанні багатошарових образів слідкуйте за тим, щоб кожен наступний шар був цупкішим за попередній.

Голі щиколотки

Забудьте про популярний тренд із голими щиколотками взимку. Зараз у моді знову теплі шкарпетки та закриті ноги.

Верхній одяг не повинен бути коротким

Короткі курточки та шубки також вже виходять із моди. Тому намагайтеся вибирати верхній одяг більш вільного крою - він виглядає стильно.

Сукня&колготки

Запам'ятайте, що навіть у сильні морози не варто одягати під тонку сукню чи спідницю щільні колготи. Чим тонша тканина, тим тонша має бути щільність колготок.

Спортивний одяг

Облягаючі елементи спортивного одягу вийшли із трендів. Спортивний одяг має бути досить об'ємним, хоча б на два розміри більше, ніж вам потрібно.

Тілесні колготки

Занадто темні, надто світлі, надто щільні чи з блиском тілесні колготки – однозначно табу. Якщо вони є у вашому образі, вони повинні бути практично непомітними на ногах.

Трикотаж

Будьте обережні з дуже тонким трикотажем та постарайтеся правильно підбирати речі з такого матеріалу. Трикотажні облягаючі речі повинні виконувати свою функцію – втягування.

Взуття

Зверніть увагу на взуття та ваш одяг. Між вашими черевиками, брюками або спідницею проміжок має бути великим або відсутнім. Вузька смужка зіпсує весь ваш образ.

Скінні

Аматоркам джинсів скінні варто пам'ятати, що носити цю модель з облягаючим верхом - заборонено. Обтягуючий верх поєднуємо з вільним верхом. Облягаючий верх - із вільним низом.