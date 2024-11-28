Робіть це ретельно під час кожного прийому їжі, щоб захистити організм від мікробів

Чому важливо жувати

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, жування - це внутрішня антипаразитарна програма.

"Те що ми не їмо стерильну їжу, ви в курсі. Допомагати можна не фармою, БАД, а внутрішніми ресурсам", - йдеться у повідомленні.

У слині величезна кількість ферментів, що допомагають поратися з вірусами, бактеріями та грибками. Важливим також є миття рук після публічних місць, транспорту, керування автомобілем та користування телефоном. Потрібно нищити збудників на вході в ШКТ.

Зокрема, експерт назвала кілька цікавих фактів про слину:

Муцин надає слині в’язкість і завдяки йому зволожена слиною харчова маса легко проковтується

Слина людини активно гідролізує вуглеводи, розщеплюючи крохмалі до глюкози

У слині містяться ферменти: пептидази, ліпази, лужна і кисла фосфатази, і антибактеріальний лізоцим, що міститься в ній

Має мінералізуючу функцію для зубів

Вже на першому етапі травлення не всі бактерії не можуть проникнути далі

"Особливо холодні напої, просто рідке харчування без жування колись приведе до порушень травлення. Посипте крем-суп насінням, поріжте овоч, смузі не пийте, а викладайте ягоди й горіхи хоча б", - зазначила нутриціолог.

Лізоциму та ферментам слини потрібен час на роботу, який дає пережовування та подрібнення їжі. Тоді як під час вживання рідкої їжі цього часу немає.

Скільки разів пережовувати

Щоб їжа перетравлювалась правильно, необхідно жувати мінімум 30 разів. Тільки тоді, коли їжа перетворилась в однорідну масу без твердих грудочок, можна її ковтати.

Також під час їди увага людина має бути сконцентрована тільки не на тарілці, а не на перегляді фільму чи соціальних мережах.

Важливо пам'ятати, що добре пережована їжа також не може механічно травмувати шлунок, на відміну від великого шматка.

Щоб їсти повільніше можна встановити кухонний таймер на 20 хвилин і постарайтеся не закінчувати обід до цього часу. Намагайтеся дотримуватися повільного і послідовного темпу під час їжі.