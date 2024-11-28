Делайте это тщательно во время каждого приема пищи, чтобы защитить организм от микробов

Почему важно жевать

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, жевание - это внутренняя антипаразитарная программа.

"То, что мы не едим стерильную еду, вы в курсе. Помогать можно не фармой, БАД, а внутренними ресурсами", - говорится в сообщении.

В слюне огромное количество ферментов, помогающих справиться с вирусами, бактериями и грибками. Важно также мытье рук после публичных мест, транспорта, управления автомобилем и пользования телефоном. Нужно уничтожать возбудителей на входе в ЖКТ.

В частности, эксперт назвала несколько интересных фактов о слюне:

Муцин придает слюне вязкость и благодаря ему увлажненная слюной пищевая масса легко проглатывается

Слюна человека активно гидролизует углеводы, расщепляя крахмалы до глюкозы

В слюне содержатся ферменты: пептидазы, липазы, щелочная и кислая фосфатазы, и содержащийся в ней антибактериальный лизоцим

Обладает минерализирующей функцией для зубов

Уже на первом этапе пищеварения не все бактерии не могут проникнуть дальше

"Особенно холодные напитки, просто жидкое питание без жевания когда-нибудь приведет к нарушениям пищеварения. Посыпьте крем-суп семенами, порежьте овощ, смузи не пейте, а выкладывайте ягоды и орехи хотя бы", - отметила нутрициолог.

Лизоциму и ферментам слюны требуется время на работу, которое дает пережевывание и измельчение пищи. В то время как при употреблении жидкой пищи этого времени нет.

Сколько раз пережевывать

Чтобы еда переваривалась правильно, необходимо жевать минимум 30 раз. Только тогда, когда еда превратилась в однородную массу без твердых комочков, можно ее проглатывать.

Также во время еды внимание должно быть сконцентрировано только не на тарелке, а не на просмотре фильма или социальных сетях.

Важно помнить, что хорошо пережеванная пища также не может механически травмировать желудок, в отличие от большого куска.

Чтобы есть медленнее можно установить кухонный таймер на 20 минут и постарайтесь не заканчивать обед до сих пор. Старайтесь соблюдать медленный и последовательный темп во время еды.