Делайте это тщательно во время каждого приема пищи, чтобы защитить организм от микробов

Процесс пищеварения начинается с выделения слюны и пережевывания пищи. Нутрициолог рассказала, что тщательное пережевывание способствует лучшей защите организма от микробов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько раз нужно пережевывать еду.
По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, жевание - это внутренняя антипаразитарная программа.
"То, что мы не едим стерильную еду, вы в курсе. Помогать можно не фармой, БАД, а внутренними ресурсами", - говорится в сообщении.
В слюне огромное количество ферментов, помогающих справиться с вирусами, бактериями и грибками. Важно также мытье рук после публичных мест, транспорта, управления автомобилем и пользования телефоном. Нужно уничтожать возбудителей на входе в ЖКТ.
В частности, эксперт назвала несколько интересных фактов о слюне:
Уже на первом этапе пищеварения не все бактерии не могут проникнуть дальше
"Особенно холодные напитки, просто жидкое питание без жевания когда-нибудь приведет к нарушениям пищеварения. Посыпьте крем-суп семенами, порежьте овощ, смузи не пейте, а выкладывайте ягоды и орехи хотя бы", - отметила нутрициолог.
Лизоциму и ферментам слюны требуется время на работу, которое дает пережевывание и измельчение пищи. В то время как при употреблении жидкой пищи этого времени нет.
Чтобы еда переваривалась правильно, необходимо жевать минимум 30 раз. Только тогда, когда еда превратилась в однородную массу без твердых комочков, можно ее проглатывать.
Также во время еды внимание должно быть сконцентрировано только не на тарелке, а не на просмотре фильма или социальных сетях.
Важно помнить, что хорошо пережеванная пища также не может механически травмировать желудок, в отличие от большого куска.
Чтобы есть медленнее можно установить кухонный таймер на 20 минут и постарайтесь не заканчивать обед до сих пор. Старайтесь соблюдать медленный и последовательный темп во время еды.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Healthline.